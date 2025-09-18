لینک‌های قابل دسترسی

پنجشنبه ۲۷ سنبله ۱۴۰۴ کابل ۰۶:۱۸
مصاحبه - صدا

مصاحبه با حامد عبیدی در مورد اهمیت انترنت در اطلاع رسانی و دسترسی به اطلاعات

حامد عبیدی رئیس سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان(آرشیف)
حامد عبیدی رئیس سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان(آرشیف)

حکومت طالبان، پس از بلخ، خدمات اینترنت فایبر نوری را در کندهار، هرات، ارزگان، نیمروز، بغلان، تخار و کندز نیز قطع کرده است.

هر چند ذبیح ‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌ های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداده، اما یک منبع آگاه طالبان به رادیو آزادی گفت که این تصمیم در جلسه‌ ای هفته گذشته ملا هبت‌ الله آخند زاده با والیان در کندهار اتخاذ شده و در سایر ولایات، از جمله کابل نیز عملی خواهد شد.

حاجی زید سخنگوی والی بلخ نیز در صحبت با رادیو آزادی این موضوع را تأیید کرده گفته که این اقدام به منظور جلوگیری از منکرات صورت گرفته، اما در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرده است.

آرش همایون در این مورد با حامد عبیدی رئیس سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان صحبت کرده نخست در مورد اهمیت شبکۀ انترنت در اطلاع رسانی به خصوص در بین جوانان پرسیده است.

مصاحبه با حامد عبیدی در مورد اهمیت انترنت در اطلاع رسانی و دسترسی به اطلاعات
