عربستان و پاکستان پیمان دفاعی امضا کردند؛ «حمله به یکی حمله به هر دو است»

بر اساس این پیمان استراتژیک که روز چهارشنبه، ۲۶ سنبله، با امضای محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، و شهباز شریف، صدراعظم پاکستان، رسمیت یافت حمله به یکی از این کشورها «حمله به هر دو کشور» قلمداد میشود.
وزارت دفاع عربستان سعودی در پیامی در شبکه ایکس هدف از این پیمان را در زمانه حاضر افزایش «همکاری مشترک و بازدارندگی مشترک» عنوان کرده است.
اسرائیل روز سهشنبه هفته گذشته برای نخستین بار قطر را هدف حمله هوایی قرار داد؛ حملهای که به کشته شدن پنج عضو حماس، از جمله پسر خلیلالحیه، به علاوه یک نیروی امنیتی قطری انجامید و تلاشهای دیپلماتیک برای آتشبس در غزه را با فشار بیشتری روبهرو کرد.
با این روند، کشورهای حوزه خلیج فارس نیز که خود را در سالهای اخیر به عنوان «جزایر ثبات» معرفی میکردند، با دو حمله مستقیم ایران و اسرائیل به قطر در کمتر از یک سال به شدت نگران شدهاند.
نخست، ایران در ماه جون یک پایگاه امریکایی در خاک قطر را هدف قرار داد و هفته گذشته اسرائیل در دوحه حملهای مستقیم انجام داد، اقدامی که به گفته بنیامین نتانیاهو احتمال تکرارش هست.
پیمان مشترک دفاعی میان ریاض و اسلامآباد در چنین فضایی امضا شده و به همین جهت نظر بسیاری از تحلیلگران را به خود جلب کرده است.
در همین زمینه روزنامه «القدس العربی» روز شنبه ۲۲ سنبله نوشته بود که عبدالفتاح سیسی، رئیسجمهور مصر، در رایزنیهای اخیر با همتایان عرب خود پیشنهاد داده یک نیروی واکنش سریع تشکیل شود که بتواند در صورت حمله به هر کشور عربی وارد عمل شود.
دیگر منابع رسانهای عربیزبان هم گزارش دادهاند که قاهره حتی آمادگی دارد حدود ۲۰ هزار نظامی خود را در قالب این ساختار اعزام کند و یک جنرال چهارستاره مصری فرماندهی آن را بر عهده گیرد، در حالی که عربستان سعودی شریک اصلی این طرح خواهد بود.
همچنین امضای قرارداد دفاعی میان عربستان سعودی و پاکستان تنها چند ماه پس از آن رخ میدهد که در ماه می سال جاری زد و خورد در نقطه صفر مرزی هند و پاکستان چند روز به طول انجامید و از دو طرف دستکم ۷۰ کشته بر جای گذاشت.
رندیر جیسوال سخنگوی وزارت امور خارجه هند امروز(18 سپتمبر) در شبکۀ اکس(تویتر) سابق نوشته که هند از این پیشرفت آگاه است و پیامدهای آن را برای امنیت و ثبات منطقه ای خود ارزیابی می کند.
به نوشته خبرگزاری فرانسه، ریاض در خاموش کردن آتشی که میان هند و پاکستان، هر دو قدرت اتمی، شعله میکشید و از سال ۱۹۹۹ سابقه نداشت نقشی کلیدی داشت.