ترمپ: اگر افغانستان بگرام را به امریکا نسپارد، «چیزهای بد» اتفاق خواهد افتاد

ترمپ بیستم سپتمبر در شبکهٔ «تروت سوشیال» نوشت: «اگر افغانستان پایگاه بگرام را به کسانی که آن را ساختهاند، یعنی ایالات متحده، دوباره ندهد، چیزهای بدی اتفاق خواهد افتاد.»
رئیس جمهور ترمپ در این مورد توضیح بیشتری نداد و قصر سفید نیز واکنش فوری نشان نداده است.
این پس از آنست که ترمپ در هژدهم سپتمبر گفت ایالات متحده در تلاش است تا پایگاه بگرام را از طالبان پس بگیرد، به گفته اش بخاطر نزدیکی پایگاه به تاسیسات هستهای چین.
او در یک نشست خبری مشترک با کیر استارمر، صدراعظم بریتانیا در لندن افزود که طالبان به کمک امریکا نیاز دارند.
او گفت: «ما تلاش میکنیم آن را پس بگیریم، چون آنها [طالبان] به چیزهایی از ما نیاز دارند.»
ترامپ افزود: «اما یکی از دلایلی که ما آن پایگاه را میخواهیم این است که، همانطور که میدانید، یک ساعت با جایی که چین سلاحهای هستهای میسازد فاصله دارد. پس خیلی چیزها در جریان است.»
روزنامهٔ وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه نوزدهم سپتمبر گزارش داد که مقامهای امریکایی با طالبان در این باره و در مورد استفادهٔ احتمالی امریکا از بگرام بهعنوان «نقطهٔ آغاز» ماموریتهای ضدتروریستی بحث کردهاند.
بگرام واقع در حدود ۴۰ کیلومتر در شمال کابل، در دههٔ ۱۹۵۰ از سوی اتحاد شوروی ساخته شد.
اما این پایگاه توسط نیروهای امریکایی بهطور گسترده توسعه و گسترش یافت.
بگرام، بزرگترین پایگاه امریکا در افغانستان بود و در جریان ۲۰ سال حضور ایالات متحده و متحدانش در افغانستان، بهعنوان مرکز فرماندهی عمل میکرد.
این پایگاه در جولای ۲۰۲۱ چند هفته پیش از خروج آشفتهٔ نیروهای امریکایی و سپس تسلط طالبان بر افغانستان، به حکومت پیشین این کشور سپرده شد.
پس از تسلط طالبان در پانزدهم آگست سال ۲۰۲۱، واشنگتن سطح تعامل علنی خود با حاکمان فعلی افغانستان را در حد مذاکرات برای آزادی گروگانها محدود کرده است.
افغانستان عمدتاً در صحنهٔ جهانی منزوی مانده و از ناحیۀ اقتصادی، در زمینۀ جذب کمک خارجی و سرمایهگذاری خصوصی با دشواری روبهرو است.
مقامهای حکومت طالبان پیشنهاد ترمپ مبنی بر اینکه ایالات متحده ممکن است دوباره کنترل بگرام را به دست گیرد رد کردهاند، اما دروازه را در مورد احتمال گفتوگو برای بهبود روابط باز گذاشتهاند.
ذاکر جلالی، مقام وزارت خارجه حکومت طالبان، در پیامی در شبکه ایکس نوشت: «بدون حضور نظامی امریکا در افغانستان، هر دو کشور – افغانستان و امریکا – نیاز دارند با یکدیگر در تعامل باشند و میتوانند روابط سیاسی و اقتصادی بر مبنای احترام متقابل و منافع مشترک داشته باشند.»
رئیس جمهور ترمپ پیش از این نیز درر مورد تصرف، خرید یا بهدستآوردن مکانهای بینالمللی چیزهای گفته است، بشمول کانال پاناما و گرینلند، و اینکه کانادا را «ایالت پنجاهویکم امریکا» میسازد.
این سخنان دونالد ترمپ خشم حکومتهای مربوط را برانگیخته است.