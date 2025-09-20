آیا پایگاه بگرام در اختیار امریکا قرار خواهد گرفت؟ بهای آن چی خواهد بود؟‌

دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا بار دیگر بر بازپس گیری پایگاه هوایی بگرام در افغانستان تأکید کرده گفت که با افغانستان در مورد پس گرفتن این پایگاه صحبت می‌ کند.

او روز جمعه ۱۹ سپتمبر در قصر سفید به خبرنگاران گفت که «ما هرگز نباید آن را واگذار می کردیم.»

«ببینید با بگرام چه اتفاقی افتاد، ما در باره با افغانستان صحبت می‌کنیم. ما هرگز نباید آن را واگذار می‌کردیم. آن، شرم‌ آورترین روز در تاریخ کشور ما بود و هیچ دلیلی برای واگذار کردن آن وجود نداشت. من افغانستان را ترک می‌کردم، ترک می کردم، من کسی بودم که شمار سربازان را به پنج هزار نفر کاهش دادم، اما قرار بود پایگاه هوایی بگرام را حفظ کنیم.»

رییس جمهور ترمپ پیش از این در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با صدر اعظم بریتانیا در جریان سفرش به لندن به تاریخ ۱۸ سپتمبر گفت که دولت او در تلاش است تا نیروهای امریکایی را به پایگاه هوایی بگرام که اندکی قبل از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان در سال ۲۰۲۱ رها کرده بود، برگرداند.

او تاکید کرد که آنان تلاش می کنند تا این پایگاه را دوباره به دست آورند و به گفته او طالبان به چیزهایی از آنان نیاز دارند و آنان این پایگاه را می خواهند.

آقای ترمپ پایگاه هوایی بگرام را «بسیار مهم» خوانده افزود که این پایگاه از لحاظ استراتژیک بخاطری اهمیت دارد که به تاسیسات اتمی چین نزدیک است.

اما وزارت خارجه چین در واکنش به اظهارات دونالد ترمپ گفته است که این کشور به «تمامیت ارضی افغانستان» متعهد است و «از افزایش خشونت‌ ها» در منطقه حمایت نمی‌ کند.

لین جیان سخنگوی این وزارت در یک کنفرانس خبری روز جمعه ۱۹ سپتمبر گفت که آینده افغانستان باید به دست افغان‌ ها باشد.

ذبیح ‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد و حکومت طالبان در پیوند به اظهارات تازه رئیس جمهور ایالات متحده امریکا مبنی بر گفتگو در خصوص بازپس گیری پایگاه هوایی بگرام، ابراز نظر نکرده است.

پیش از این ،اما ذاکر جلالی یک مقام در وزارت خارجه طالبان در واکنش به سخنان ترمپ که در ۱۸ سپتمبر در این رابطه بیان کرد، در شبکه ایکس نوشته که افغانستان هرگز حضور خارجی‌ ها را نپذیرفته است و طالبان خواهان تعامل سیاسی با امریکا اند.

شماری از مقامات پیشین طالبان نیز این اظهارات دونالد ترمپ را غیر عملی می خوانند.

ملا عبدالسلام ضعیف، سفیر پیشین حکومت طالبان در پاکستان تاکید کرده است که افغانستان هرگز آماده پذیرش حضور نظامی خارجی نیست.

در همین حال، شماری از کارشناسان نظامی و سیاسی می گویند که هرچند ایالات متحده توانایی نظامی و سیاسی برای به دست آوردن پایگاه بگرام را دارد، اما می گویند که نباید افغانستان را به یک جنگ دیگری کشانده شود.

خواست افغان ها باید این باشد که مردم ما نباید در جنگ دیگری درگیر شوند

اجمل عمر شینواری آگاه امور نظامی در این مورد به رادیو آزادی گفت:

« درکل خواست افغان ها باید این باشد که مردم ما نباید در جنگ دیگری درگیر شوند، زیرا قدرت های منطقه ای و جهانی که مخالف چنین تصمیمی باشند و یا با آن هماهنگی نداشته باشند و عملی شود، چه بخواهیم و چه نخواهیم، افغانستان به جنگ دیگری کشانده خواهد شد.»

سمیع یوسفزی، کارشناس سیاسی در این مورد می گوید:

«تا جایی که ما رهبر طالبان را مطالعه کرده ایم، اجازه چنین معامله را نخواهند داد، زیرا به حضور نظامی نام اشغال داده می شود و طالبان چنین چیزی را اجازه نمی دهند، اگرچه ممکن است طالبانی که در کابل هستند به نحوی تلاش کنند تا با امریکا تعامل صورت گیرد ، اما به نظر من این ناممکن است.»

بگرام که در حدود ۴۰ کیلومتری شمال کابل موقعیت دارد و توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق در دهه ۱۹۵۰ ساخته شده است، بزرگترین پایگاه نیروهای امریکایی در افغانستان بود و در طول حضور بیست ساله آنان به عنوان مرکز اصلی فرماندهی مورد استفاده قرار می‌ گرفت.

دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در کنفرانس ۱۸ سپتمبر گفت که بگرام یکی از بزرگترین پایگاه های هوایی جهان است و یک خط پرواز آن از آهن کانکریت و فولاد ساخته شده است.

این میدان به طول ۳.۶ کیلومتر خط پرواز «رنوی » دارد که برای طیاره های بزرگ باربری و جنگی مساعد است.