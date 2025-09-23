لینک‌های قابل دسترسی

عثمان دمبله و آیتانا بونماتی برندگان توپ طلایی ۲۰۲۵

عثمان دمبله و آیتانا بونماتی
عثمان دمبله و آیتانا بونماتی

عثمان دمبله و آیتانا بونماتی توپ طلایی (Ballon d'Or) را به دست آوردند و به عنوان بهترین بازیکنان مرد و زن  در جهان فوتبال انتخاب شدند.

دمبله، که نامزد اصلی قهرمانی بود، لامین یامال را به رتبه دوم فرستاد. این وینگر پیشین بروسیا دورتموند و بارسلونا، در تمامی رقابت‌های امسال ۳۵ گل به ثمر رساند و پاری‌سن‌ژرمن را کمک کرد که برای نخستین بار در تاریخ خود موفق به کسب قهرمان سه گانه لیگ، جام حذفی فرانسه، و همچنین لیگ قهرمانان اروپا شود.

دمبله با بدست آوردن این جایزه گفت: «واقعاً کلماتی برای بیان ندارم. فصل باورنکردنی‌ای با پاری‌سن‌ژرمن بود.» او افزود که سرمربی تیم اش، لوئیس انریکه، «مانند یک پدر» برای او بوده است.

آیتانا بونماتی، هافبک ۲۷ ساله اسپانیا و بارسلونا، نخستین زنی در تاریخ شد که سه بار پیاپی جایزه توپ طلایی را ببرد.

او گفت: «این احساس باورنکردنی است. هرگز فکر نمی‌کردم زمانی که کودک بودم بتوانم به چنین چیزی برسم، چون فکر نمی‌کردم فوتبال زنان وجود داشته باشد. »

