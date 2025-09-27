تیم کریکت هند تیم سریلانکا را شکست داد

هند نخست بیتنگ کرد و در 20 آوور 203 دوش را هدف تعیین کرد. سریلانکا توانست صرف 202 امتیاز بدست بیاورد که منجر به مساوی و سوپر اوور شد. تیم هند در سوپر آوور برنده شد.

انتظار می‌رود که تیم کریکت هند در فاینل جام آسیا، روز یک‌شنبه به مصاف پاکستان برود.