تیم کریکت هند تیم سریلانکا را شکست داد

هند نخست بیتنگ کرد و در 20 آوور 203 دوش را هدف تعیین کرد. سریلانکا توانست صرف 202 امتیاز بدست بیاورد که منجر به مساوی و سوپر اوور شد. تیم هند در سوپر آوور برنده شد.
انتظار میرود که تیم کریکت هند در فاینل جام آسیا، روز یکشنبه به مصاف پاکستان برود.
هند پس از یک مسابقۀ طولانی در مسابقات کریکت جام آسیا، تیم سریلانکا را شکست داد.
