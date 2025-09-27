لینک‌های قابل دسترسی

صفحه پشتو Azadi English
همۀ سایت‌های رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر تازه
شنبه ۵ ميزان ۱۴۰۴ کابل ۰۷:۲۷
اخبار ورزشی

تیم کریکت هند تیم سریلانکا را شکست داد

آرشیف
آرشیف

هند پس از یک مسابقۀ طولانی در مسابقات کریکت جام آسیا، تیم سریلانکا را شکست داد.

هند نخست بیتنگ کرد و در 20 آوور 203 دوش را هدف تعیین کرد. سریلانکا توانست صرف 202 امتیاز بدست بیاورد که منجر به مساوی و سوپر اوور شد. تیم هند در سوپر آوور برنده شد.

انتظار می‌رود که تیم کریکت هند در فاینل جام آسیا، روز یک‌شنبه به مصاف پاکستان برود.

XS
SM
MD
LG