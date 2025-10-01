بشیر دودیال، یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت که پس از قطع انتقالات بانکی بین ‌المللی در چهار سال گذشته، صرافی ‌ها نقش فعال ‌تری گرفتند و تلاش کردند بدیلی برای بانک ‌ها پیدا کنند، به گفته او، این بدیل همان سیستم حواله بود، اما اجرای آن بدون انترنت ممکن نیست.

او همچنان افزود مبالغی را که افغان ها از خارج ماهانه به طریقه مختلف به بستگان شان می فرستند نیز کمک کننده بود و درحقیقت در اقتصاد افغانستان تزریق می شد.

سحرلیوال در این مورد با آقای دودیال مصاحبه کرده و در اول از او پرسیده که قطع انترنت چه پیامد های فوری بر جریان واردات و صادرات کالا های تجارتی دارد و کدام بخش‌ های اقتصادی بیشترین آسیب را می‌بینند؟