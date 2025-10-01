لینک‌های قابل دسترسی

صفحه پشتو Azadi English
همۀ سایت‌های رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر تازه
چهارشنبه ۹ ميزان ۱۴۰۴ کابل ۰۴:۴۵
مصاحبه - صدا

پیامد‌های اقتصادی قطع انترنت در افغانستان چیست؟

افغانستان - قطع انترنت سراسری
افغانستان - قطع انترنت سراسری

شماری از آگاهان امور اقتصادی می گویند که تأثیرات قطع انترنت بر اقتصاد افغانستان جبران ناپذیر است.

بشیر دودیال، یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت که پس از قطع انتقالات بانکی بین ‌المللی در چهار سال گذشته، صرافی ‌ها نقش فعال ‌تری گرفتند و تلاش کردند بدیلی برای بانک ‌ها پیدا کنند، به گفته او، این بدیل همان سیستم حواله بود، اما اجرای آن بدون انترنت ممکن نیست.

او همچنان افزود مبالغی را که افغان ها از خارج ماهانه به طریقه مختلف به بستگان شان می فرستند نیز کمک کننده بود و درحقیقت در اقتصاد افغانستان تزریق می شد.

سحرلیوال در این مورد با آقای دودیال مصاحبه کرده و در اول از او پرسیده که قطع انترنت چه پیامد های فوری بر جریان واردات و صادرات کالا های تجارتی دارد و کدام بخش‌ های اقتصادی بیشترین آسیب را می‌بینند؟

Embed
مصاحبه با بشیر دودیال، یکی از آگاهان امور اقتصادی
by رادیو آزادی

No media source currently available

0:00 0:05:02 0:00
لینک مستقیم
XS
SM
MD
LG