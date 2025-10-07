ترامپ: حماس در مذاکرات صلح غزه با مسائل بسیار مهمی موافقت کرده

امریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند.
دونالد ترامپ در گفتوگو با خبرنگاران در دفتر کارش در قصر سفید در مورد روند مذاکرات گفت: «فکر میکنم اوضاع بسیار خوب پیش میرود و بهگمانم حماس با مسائل بسیار مهمی موافقت کرده است.»
او افزود که انتظار دارد توافق برای پایان دادن به جنگ غزه بهزودی نهایی شود.
این در حالی است که نمایندگان اسرائیل، حماس و کشورهای میانجی شامل ایالات متحده، قطر و مصر در همان روز در شهر شرمالشیخ گفتوگوها را برای رسیدن به توافقی بر بنیاد طرح ارائهشده از سوی آقای ترامپ آغاز کردند.
سخنگوی قصر سفید ساعاتی پیش از اظهارات رئیسجمهور امریکا گفت که ادارهٔ دونالد ترامپ بهگونهٔ فشرده روی پیشبرد سریعتر طرح پیشنهادی برای پایان جنگ غزه کار میکند و گفتوگوهای تخنیکی هماکنون در جریان است.
کارولین لویت در یک نشست خبری گفت: «در حال حاضر گفتوگوهای تخنیکی در مصر میان استیو ویتکاف، نمایندهٔ ویژه، و جرد کوشنر با نمایندگان طرفهای مختلف این منازعه جریان دارد.»
او افزود: «تمام طرفهای درگیر این جنگ بر سر ضرورت پایان درگیری و پذیرش چارچوب ۲۰ مادهای که رئیسجمهور ترامپ پیشنهاد کرده، توافق دارند.»
به گفتهٔ خانم لویت، «اداره بهشدت در تلاش است تا روند را هرچه زودتر پیش ببرد. رئیسجمهور خواهان برقراری آتشبس و آزادی گروگانها است.»
رئیسجمهور ایالات متحده روز یکشنبه از اسرائیل و گروه افراطی حماس خواسته بود که «سریع اقدام کنند».
او همچنان در گفتوگو با شبکهٔ تلویزیونی «سیانان» هشدار داد که اگر حماس از واگذاری قدرت و کنترل غزه خودداری کند، با «نابودی کامل» روبهرو خواهد شد.
شبکهٔ «القاهره نیوز» که به نهادهای استخباراتی دولت مصر نزدیک است، روز دوشنبه گزارش داد که هیئتهای مذاکرهکننده در حال گفتوگو دربارهٔ آمادهسازی شرایط میدانی برای آزادی بازداشتشدگان و زندانیان هستند.
این شبکه افزود: «میانجیهای مصری و قطری در حال همکاری با دو طرفاند تا سازوکاری برای آزادی گروگانهای نگهداریشده در غزه در برابر فلسطینیان زندانی در اسرائیل ایجاد کنند.»
به گفتهٔ منابع امنیتی، این گفتوگوها پشت درهای بسته و تحت تدابیر شدید امنیتی جریان دارد و میانجیها پیامها را میان دو طرف رد و بدل میکنند.
مذاکرات در حالی انجام میشود که چند هفته پیش، اسرائیل در حملهای در دوحه، تلاش کرد رهبران مذاکرهکنندهٔ حماس را هدف قرار دهد.
این گفتوگوها یک روز پیش از دومین سالگرد حملهٔ ۷ اکتوبر آغاز شده است؛ حملهای که در آن، حماس و گروههای متحدش با یورش به خاک اسرائیل، ۱۲۰۰ نفر را کشتند و ۲۵۱ تن را گروگان گرفتند که از میان آنان، ۴۷ نفر هنوز در غزه اند. اردوی اسرائیل میگوید از این میان، ۲۵ نفر کشته شدهاند.
بر بنیاد طرح ترامپ، انتظار میرود اسرائیل در برابر آزادی گروگانها، ۲۵۰ زندانی فلسطینی محکوم به حبس ابد و بیش از ۱۷۰۰ زندانی از نوار غزه را که در جریان جنگ بازداشت شدهاند، آزاد کند.