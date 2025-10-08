این بازی عصر امروز در ورزشگاه «شیخ زاید» دوبی وقت افغانستان برگزار می‌شود.

دومین بازی این سلسله مسابقات در ۱۱ اکتوبر و سومین و آخرین بازی در ۱۴ اکتوبر انجام خواهد شد.

آغاز این سلسله مسابقات در حالی است که تیم ملی افغانستان در رقابت‌های بیست‌اوره (T20) در برابر بنگلادش با نتیجهٔ سه بر صفر شکست خورده بود.

پس از آن، عملکرد تیم ملی افغانستان در جام آسیا و دیدارهای اخیرش با بنگلادش با انتقادهای گستردهٔ هواداران روبه‌رو شد.

راشد خان، ستارهٔ کریکت افغانستان و کاپیتان تیم در بازی‌های بیست‌اوره، نیز پذیرفت که تیمش در آن مسابقات «نمایش خوبی نداشت».