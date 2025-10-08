لینک‌های قابل دسترسی

چهارشنبه ۱۶ ميزان ۱۴۰۴
تیم‌های ملی کریکت افغانستان و بنگلادش امروز رقابت‌های پنجاه ‌اووره را آغاز می‌کنند

تیم‌ ملی کریکت افغانستان
تیم‌ ملی کریکت افغانستان

تیم‌های ملی کریکت افغانستان و بنگلادش امروز چهارشنبه ۱۶ میزان رقابت‌های پنجاه ‌اووره را آغاز می‌کنند.

این بازی عصر امروز در ورزشگاه «شیخ زاید» دوبی وقت افغانستان برگزار می‌شود.
دومین بازی این سلسله مسابقات در ۱۱ اکتوبر و سومین و آخرین بازی در ۱۴ اکتوبر انجام خواهد شد.

آغاز این سلسله مسابقات در حالی است که تیم ملی افغانستان در رقابت‌های بیست‌اوره (T20) در برابر بنگلادش با نتیجهٔ سه بر صفر شکست خورده بود.

پس از آن، عملکرد تیم ملی افغانستان در جام آسیا و دیدارهای اخیرش با بنگلادش با انتقادهای گستردهٔ هواداران روبه‌رو شد.

راشد خان، ستارهٔ کریکت افغانستان و کاپیتان تیم در بازی‌های بیست‌اوره، نیز پذیرفت که تیمش در آن مسابقات «نمایش خوبی نداشت».

