آیا توافق آتشبس در غزه پایدار خواهد ماند؟
کابینۀ اسرائیل توافق آتش بس در غزه را تصویب کرد. تصویب این طرح از سوی حکومت اسرائیل به این معناست که اسرائیل حملاتش بر نوار غزه را به طور فوری متوقف میکند و حماس تمام گروگانهای را که در قید خود دارد رها میکند. اما سوال اینجاست که چه تضمینهای برای حفظ این آتشبس وجود دارد و آیا این توافق آغاز عملی شدن یک طرح جامع برای صلح شرق میانه است؟ این پرسشها را امید مرزبان از الیا جزایری، خبرنگار شرق میانۀ رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، پرسیده است