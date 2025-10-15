لینک‌های قابل دسترسی

صفحه پشتو Azadi English
همۀ سایت‌های رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر تازه
چهارشنبه ۲۳ ميزان ۱۴۰۴ کابل ۰۲:۰۰
مولتی میدیا

درگیری در سپین بولدک؛ طالبان و اردوی پاکستان همدیگر را به آغاز جنگ متهم کردند

درگیری در سپین بولدک؛ طالبان و اردوی پاکستان همدیگر را به آغاز جنگ متهم کردند
Embed
درگیری در سپین بولدک؛ طالبان و اردوی پاکستان همدیگر را به آغاز جنگ متهم کردند

No media source currently available

0:00 0:00:43 0:00

ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته است که در حمله صبح امروز نیروهای پاکستانیدر سپین بولدک ولایت کندهار حد اقل ۱۲ غیرنظامی کشته و بیش از ۱۰۰ غیر نظامی دیگر زخمی شده اند. اما اردوی پاکستان در بیانیۀ امروز گفت که طالبان صبح امروز در منطقۀ مرزی سپین بولدک حمله کردند.

درگیری در سپین بولدک؛ طالبان و اردوی پاکستان همدیگر را به آغاز جنگ متهم کردند


XS
SM
MD
LG