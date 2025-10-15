درگیری در سپین بولدک؛ طالبان و اردوی پاکستان همدیگر را به آغاز جنگ متهم کردند
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته است که در حمله صبح امروز نیروهای پاکستانیدر سپین بولدک ولایت کندهار حد اقل ۱۲ غیرنظامی کشته و بیش از ۱۰۰ غیر نظامی دیگر زخمی شده اند.
اما اردوی پاکستان در بیانیۀ امروز گفت که طالبان صبح امروز در منطقۀ مرزی سپین بولدک حمله کردند.
