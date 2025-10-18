لغو مسابقات کرکت افغانستان و پاکستان پس از حملات در پکتیکا

کرکت بورد افغانستان مسابقات بیستاورهای پیشرو با پاکستان را لغو کرده است.
کرکت بورد افغانستان در صفحه رسمی خود نوشته که این تصمیم را در واکنش به حملات پاکستان در پکتیکا گرفته است.
در حملات شام جمعه در ارگون پکتیکا، هشت نفر از جمله سه بازیکن ولایتی کرکت کشته شده و ۷ تن دیگر زخمی شدهاند.
بیانیه کرکت بورد افغانستان میافزاید که بازیکنان کشتهشده هارون، صبغتالله و کبیرآغا نام داشتند. آنان پس از پایان بازی در مرکز پکتیکا (شهر شرنه) به ارگون برگشته بودند، اما هنگام استراحت هدف حمله هوایی اردوی پاکستان قرار گرفتند.
بسیاری از بازیکنان ملی کرکت افغانستان نیز نسبت به کشته شدن این سه بازیکن ولایتی در پکتیکا ابراز اندوه کرده و بمباران اردوی پاکستان را محکوم نمودهاند.
قرار بود پاکستان از ۱۷ تا ۲۹ نوامبر میزبان تورنمنت سهجانبه بین افغانستان، پاکستان و سریلانکا باشد، اما حالا به نظر میرسد این مسابقات برگزار نخواهد شد.