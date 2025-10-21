ایالات متحده و اتحادیهٔ اروپا، حماس را یک گروه تروریستی می‌دانند.

ترامپ هنگام پذیرایی از آنتونی آلبانیزی، صدراعظم استرالیا، در کاخ سفید به خبرنگاران گفت: «حماس بسیار خشن بوده، اما دیگر از حمایت ایران برخوردار نیست. در واقع دیگر هیچ‌کس از آنان حمایت نمی‌کند. آن‌ها باید رفتار نیک داشته باشند و اگر نداشته باشند، ریشه‌کن خواهند شد.»

او افزود: «اگر چنین نشود، در صورت نیاز، ما اقدام خواهیم کرد و آن‌ها را از بین خواهیم برد. آن‌ها ریشه‌کن خواهند شد و خودشان هم این را می‌دانند.»

این اظهارات در حالی بیان شد که دو تن از نمایندگان ارشد ترامپ، استیو ویتکاف و جَرد کوشنر، روز دوشنبه پس از خشونت‌های روز گذشته که باعث حملات دوبارهٔ اسرائیل به غزه شد، با بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسرائیل، دیدار کردند.

جی. دی. ونس، معاون رئیس‌جمهور امریکا، نیز قرار است از روز سه‌شنبه تا پنج‌شنبهٔ همین هفته، برای نخستین‌بار پس از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، به اسرائیل سفر کند.

ترامپ تأکید کرد که نیروهای امریکایی در مقابله با حماس دخالت نخواهند کرد و گفت کشورهای متعددی توافق کرده‌اند که در چارچوب یک نیروی بین‌المللی برای تثبیت اوضاع غزه سهم بگیرند. او گفت این کشورها «مایل به ورودند».

ترامپ افزود: «علاوه بر آن، اگر من از اسرائیل بخواهم، آنان در ظرف دو دقیقه وارد عمل خواهند شد.»

او در عین حال گفت: «اما در حال حاضر، ما چنین درخواستی نکرده‌ایم. ما اندکی فرصت می‌دهیم و امیدواریم خشونت‌ها کاهش یابد.»

دونالد ترامپ روز ۲۲ میزان نیز با اشاره به لزوم خلع سلاح حماس به عنوان بخشی از طرح دولتش که منجر به برقراری آتش‌بس شد، هشدار داده بود که اگر گروه افراطی حماس تن به خلع سلاح ندهد، ایالات متحده خود این کار را انجام خواهد داد.

آتش‌بسی که میان اسرائیل و حماس بر اساس طرح ۲۰ ماده‌ای امریکا برقرار شده بود، روز یکشنبه پس از حمله بر سربازان اسرائیلی و سپس بمباران غزه توسط اسرائیل، در آستانهٔ فروپاشی قرار گرفت. اما پس از آن، هر دو طرف اعلام کردند که به آتش‌بس پابند خواهند ماند.

بازگشت جسد یکی دیگر از گروگان‌ها به اسرائیل

شام دوشنبه اسرائیل اعلام کرد که نیروهایش در نوار غزه از طریق صلیب سرخ، جسد یکی از گروگان‌ها را که در چارچوب توافق آتش‌بس بازگردانده شده بود، تحویل گرفته‌اند.

حماس پس از برقراری آتش‌بس، تمامی ۲۰ گروگان زنده را آزاد کرد و سپس به‌تدریج اجساد گروگان‌های کشته‌شده را برگرداند. این گروه می‌گوید بیرون آوردن جسدها از زیر آوار در بخش‌های مختلف غزه با دشواری روبه‌رو است.

اما اسرائیل می‌گوید که حماس در تحویل اجساد گروگان‌ها بیش از اندازه تأخیر می‌کند.

در حملهٔ حماس دو سال پیش بر اسرائیل، این گروه ۲۵۱ نفر را گروگان گرفت و ۱۲۰۰ اسرائیلی دیگر را کشت.

در پی آن، اسرائیل عملیات نظامی گسترده‌ای را در نوار غزه آغاز کرد که طی دو سال گذشته باعث کشته شدن بیش از ۶۸ هزار فلسطینی شده است.