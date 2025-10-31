آیا تفاوتهایی در گفتوگوهای طالبان و پاکستان در دوحه و استانبول محسوس بود؟
از دور بعدی گفتوگوهای ۶ نومبر در استانبول چه انتظاری میشه داشت؟
گفتوگوهای استانبول سیام آکتوبر پس از سر و صداهای زیادی به انتشار اعلامیهای مشترک به پایان رسید.
این گفتوگوها در ۲۵ آکتوبر آغاز شده بود.
در اعلامیه آمده است که هدف گفتوگوهای استانبول تحکیم آتشبسی بود که روی آن در ماه آکتوبر با میانجیگری ترکیه و قطر در شهر دوحه توافق حاصل شد.
در ادامه آمده است که در نشست استانبول تمامی طرفها بر ادامۀ آتشبس توافق کردند و در بارۀ جزئیات بیشتر در مورد چگونگی تطبیق توافق، در نشستی بحث و توافق خواهد شد که در ۶ نومبر در استانبول میشود.
ژکفر احمدی در این مورد با نصرالله ستانکزی، استاد پیشین پوهنزی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل گفتوگو کرده و نخست در مورد تفاوتهای گفتوگوهای دوحه و استانبول پرسیده است.