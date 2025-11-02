سازمان دیدبان حقوق بشر، بازگشت دوبارۀ دختران فوتبالیست افغان را پس از چهار سال، بازگشتی از تبعید، محرومیت و نظامی خوانده است که میخواست آنان را به کلی حذف کند.
این سازمان در اعلامیهای که روز شنبه، اول نوامبر، در شبکۀ ایکس خود منتشر کرده، گفته است که بازگشت آنان به رقابت، پس از آنکه طالبان تمام ورزشها را برای زنان و دختران ممنوع اعلام کردند، در حقیقت پیروزی بزرگی برای حقوق بشر به شمار میرود.
در ادامهٔ اعلامیه آمده است که دیدن دوبارۀ تیم فوتبال دختران پناهجوی افغان در میدان، که اکنون با نام «افغان ویمن یونایتد» بازی میکند، امیدی تازه برای نسلهای آیندهٔ زنان و دختران افغان میآفریند تا باور کنند که آنان نیز میتوانند حقوق خود را، نه تنها در ورزش بلکه در همه عرصههای زندگی، دوباره به دست آورند.
دختران ورزشکار که اکنون در داخل افغانستان از ورزش محروماند نیز میگویند، دیدن دختران فوتبالیست افغان در میدان بازی برای آنان امید دوبارهای میبخشد.
یکی از آنان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:
هر بار که دختران افغان را در میدان فوتبال میبینم، خیلی احساساتی میشوم.
"من هم آرزوی بازی در میدان را داشتم، اما حالا فقط میتوانم این بازیکنان را از دور ببینم و تشویق نمایم. با دیدنشان احساس میکنم هنوز امید زنده است و افغانستان هنوز صدای زنانش را از دست نداده است."
آرزویی که این بانوی افغان و دیگر ورزشکاران محروم از ورزش در داخل افغانستان از آن سخن میگویند، در چهرۀ دختر بیستوسه ساله افغان در میدان فوتبال مراکش زنده شده است.
فاطمه حیدری، کپیتان تیم «افغان ویمن یونایتد»، دربارۀ بازگشت دوبارۀ زنان فوتبالیست افغان به میدان بازی در مراکش گفته است:
"این تمام چیزی بود که ما در تمام این سالها، پس از تلاش فراوان برای رسیدن به آنچه واقعاً بهعنوان یک زن شایستهاش هستیم، میخواستیم، حق ما برای بازی کردن و نمایندگی کشورمان."
خالده پوپل، کپیتان پیشین تیم ملی فوتبال زنان افغانستان نیز گفته است:
"این نسل جوان زنان افغان است. آنان با هدف و مأموریتی بزرگ در میدان ایستادهاند تا صدای افغانستان باشند، صدای زنانی که در افغانستان زندگی میکنند. آنان با استفاده از پلتفرم خود، نهتنها به زنان بلکه به مردم در سراسر جهان الهام میبخشند."
این رقابتها تحت نام «فیفا متحد میکند؛ سلسله مسابقات زنان» که قرار بود در امارات متحدۀ عربی برگزار شود، به دلیل عدم دریافت ویزای ورود برای بازیکنان افغان از سوی آن کشور، به تاریخ ۲۶ اکتوبر به تصمیم فیفا در مراکش آغاز شد.
تیم فوتبالیستهای افغان تحت نام «افغان ویمن یونایتد» در نخستین مسابقۀ خود به تاریخ ۲۶ اکتوبر در برابر چاد با نتیجۀ ۱ - ۶ شکست خورد.
در دیدار دوم، به تاریخ ۲۹ اکتوبر نیز تیم افغانستان ۰ - ۴ در برابر تانزانیا شکست خورد، اما در بازی سوم، تیم افغانستان روز شنبه اول نوامبر با نتیجۀ ۷ بر صفر تیم لیبیا را شکست داد و نخستین پیروزی خود را در این رقابتها ثبت کرد.
فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا) در ماه می سال جاری میلادی، تشکیل تیم ملی فوتبال زنان افغانستان در تبعید را تصویب کرد و بودجۀ مالی و عملیاتی این تیم را تأمین نمود.
این تیم از میان دختران پناهندۀ افغان در کشورهای مختلف شکل گرفته است؛ دخترانی که پس از بازگشت طالبان در اگست ۲۰۲۱، به بیرون از کشور پناه بردند و برای زنده نگهداشتن نام افغانستان در میدانهای ورزشی تلاش کردند.
با بازگشت طالبان به قدرت، ورزش زنان در افغانستان بهگونۀ کامل متوقف شد و دختران و زنان از ورزش، شرکت در رقابتهای ورزشی و حتی رفتن به ورزشگاهها منع شدند.