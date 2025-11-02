آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که دسترسی به مواد غذایی کافی و خدمات صحی برای کودکان‌ شان محدود است.

یکی از مهاجران بازگشته از پاکستان در کمپ موقت بازگشت کنندگان در منطقه سرخکان ولسوالی قرغه یی ولایت لغمان، روز یکشنبه ۲ نوامبر به رادیو آزادی گفت:

"هیچ چیزی نیست، اطفال ما از گرسنگی تلف می‌شوند، مردم می‌گویند در افغانستان کسی از گرسنگی نمرده، بیایید وضعیت مردم را ببینید."

بازمحمد، مهاجر بازگشته از ایران در ولایت جوزجان، نیز به رادیو آزادی گفت:

اولادهای ما از گرسنگی تلف می‌شوند

"اولادهای ما از گرسنگی تلف می‌شوند، همین حالا مهدی، پسرم، نان صدا کرد، اما نان هم نداریم. "

این مهاجران بازگشته از حکومت طالبان و نهاد های امدادرسان خواهان کمک های عاجل بشری اند.

این در حالی است که به تازگی، سه کودک مهاجر افغان از پاکستان که خانواده‌های شان در چند روز گذشته در سرمای شدید و گرسنگی در انتظار باز شدن گذرگاه بودند، پس از رسیدن به کمپ بازگشت کنندگان در ولایت کندهار جان باختند.

منابع در صحبت با رادیو آزادی گفتند که این کودکان، که از دو تا سه ماه سن داشتند، روز شنبه اول نوامبر در کمپ انزرگی ولسوالی تخته‌پل این ولایت در گذشتند.

یکی از این منابع باخبر از این مسئله که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:

"اینجا در کمپ انزرگی ولسوالی تخته‌پل که برای مهاجران ساخته شده، سه کودک روز شنبه به‌ دلیل گرسنگی، سردی و انتظار بیش از حد جان دادند."

حکومت پاکستان از سه هفته به اینسو گذرگاه ها میان دو کشور را به دلیل اختلاف پیش آمده با حکومت طالبان، بسته است، فقط به طور محدود به بازگشت کنندگان اجازه بازگشت به افغانستان داده شده و از جمله روز شنبه اول نوامبر گذرگاه تورخم فقط به همین هدف باز شد.

به اساس معلومات سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در اسلام آباد پاکستان صدها خانواده که برای شان دستور اخراج از سوی پاکستان داده شده بود در وضعیت نامناسب در سرما و گرسنگی در انتظار بازشدن دروازه ها در جاده ها بسر برده اند.

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) گفته که از آغاز سال جاری تا اواخر ماه سپتمبر حدود ۲.۸ میلیون افغان از ایران و پاکستان به کشورشان بازگشته‌اند.

به گفته نهاد های بین المللی این مسئله زیرساخت‌ های شکننده این کشور را تحت فشار شدید قرار داده و نیازها به سرپناه، غذا، حفاظت و معیشت را افزایش داده است.

افزایش سوءتغذیه در میان کودکان

خانواده‌ های بازگشته در حالی از کمبود مواد غذایی و گرسنگی کودکان‌شان شکایت دارند که ، نهادهای بین‌المللی از افزایش چشم‌گیر سوءتغذیه در میان کودکان در افغانستان هشدار داده اند.

تاج‌الدین اویوالی، نمایندۀ صندوق حمایت از کودکان ملل متحد (یونیسف) در افغانستان، شنبه ۱ نوامبر در صفحۀ ایکس خود نوشته که یونیسف از آغاز سال روان میلادی تا کنون برای بیش از ۴۸۰ هزار کودک مبتلا به سوءتغذیۀ شدید در سراسر افغانستان درمان فراهم کرده است.

پیش از این، برنامۀ جهانی غذا (WFP) به تاریخ ۲۹ میزان با هشدار نسبت به تشدید گرسنگی در افغانستان گفته بود که میزان سوءتغذیه در کشور به‌ سرعت در حال افزایش است.

بر اساس آمار سازمان‌ های بین‌المللی، در حال حاضر بیش از ۲۳ میلیون تن در افغانستان به کمک‌ های بشردوستانه نیاز دارند.