او که به‌ دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، به رادیو آزادی گفت:

توهین و تحقیر شدیم در شرایط بسیار بد و در هوای یخبندان نگهداری شدیم

« جرم من و همکارانم این بود که چرا با یکی از رسانه‌ های تبعیدی کار کرده‌ایم، ما توهین و تحقیر شدیم در شرایط بسیار بد و در هوای یخبندان نگهداری شدیم.»

در همین حال، مسئول یکی از رسانه‌ ها در حوزه جنوب‌ شرقی افغانستان که او نیز نخواست نامش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که در چهار سال گذشته، علاوه بر شکنجه و بازداشت خبرنگاران، آنان در انجام کارهای رسانه‌ای خود با سانسور شدید روبه‌رو اند.

«امارت اسلامی (طالبان) برای رسانه‌ ها و خبرنگاران سیاست‌ ها و شرایط مشخصی وضع کرده است که ما رسان​ه ها و خبرنگاران مکلف به اجرای آن هستیم.»

این شکایت‌ ها در حالی مطرح می‌شود که یکشنبه، دوم ماه نوامبر، روز جهانی پایان دادن به معافیت از جرایم علیه خبرنگاران است.

سازمان ملل متحد در وب‌سایت خود نوشته است که پایان دادن به معافیت از جرم‌ های انجام‌ شده علیه خبرنگاران، یکی از چالش‌های مهم و پیچیدهٔ عصر حاضر به‌ شمار می‌رود.

این سازمان افزوده است که برای تضمین دسترسی همهٔ به اطلاعات و حفظ آزادی بیان، پایان دادن به این معافیت شرط اساسی است.

بر اساس اعلام این سازمان، بزرگداشت امسال از روز جهانی پایان دادن به معافیت از جرایم علیه خبرنگاران، به تهدید های تمرکز دارد که خبرنگاران زن در فضای دیجیتال با آن روبه‌رو هستند؛ تهدیدهای که به‌گفتهٔ سازمان ملل متحد، تأثیرات منفی و گسترده‌ای بر آزادی بیان گذاشته است.

گلالی امیری خبرنگار افغان با ۱۸ سال سابقهٔ کاری که به گفتهٔ خودش، دو سال پس از به‌ قدرت رسیدن طالبان، به ‌دلیل محدودیت‌ ها، سانسور و ترس، ناچار به مهاجرت شده است.

او به رادیو آزادی گفت:

«همواره ما را تهدید می‌کردند. علاوه بر آن، می‌گفتند شما حق ندارید با مخاطبان مرد تماس تیلفونی بگیرید یا صحبت کنید، همچنین تأکید می‌کردند که باید همراه با محرم به دفتر بروید.»

ذبیح ‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان، ، به پرسش ‌های رادیو آزادی دربارهٔ این ادعاها و شکایت‌ ها پاسخ نداده است، اما پیش از این گفته که از آزادی رسانه ها در چهارچوب شریعت اسلام حمایت می کنند و از بازداشت خبرنگاران در پیوند به وظایف شان انکار کرده است.

نهادهای حامی خبرنگاران از بازداشت، شکنجه و سانسور گسترده می‌گویند

شماری از نهادهای حامی رسانه‌ ها ؛اما می‌گویند از زمان بازگشت طالبان به قدرت در اگست سال ۲۰۲۱، با استفاده از سانسور، نظارت و مجازات منتقدان، رسانه‌های افغانستان به‌طور جدی محدود و تضعیف شده‌اند.

حامد عبیدی رئیس سازمان حمایت از رسانه ‌های افغانستان (AMSО)، ، در گفت‌وگو با رادیو آزادی گفت که با وجود همهٔ این چالش‌ها، در چهار سال گذشته بیش از ۵۵۰ مورد آزار، شکنجه، بازداشت و رفتار خشونت‌آمیز علیه خبرنگاران در افغانستان ثبت شده است.

مواردی که به گفتهٔ او، هیچکدام مورد پیگیری و رسیدگی قرار نگرفته‌اند:

متأسفانه در زمینهٔ پایان دادن به معافیت از جرم‌ها هیچ اقدام مؤثری انجام نشده

« متأسفانه در زمینهٔ پایان دادن به معافیت از جرم‌ها هیچ اقدام مؤثری انجام نشده است. با آنکه در چهار سال گذشته بیش از ۵۵۰ مورد ثبت شده، اما هیچکدام به‌گونهٔ حرفه‌ای بررسی نشده و خشونت علیه خبرنگاران روزبه‌روز افزایش می‌یابد.»

بتازگی مرکز خبرنگاران افغانستان روز شنبه، اول نوامبر، در اعلامیه ای گفته است که در حال حاضر هفت خبرنگار و کارمند رسانه‌ای نزد حکومت طالبان زندانی هستند.

همزمان، این مرکز از آزادی سید راشد کاشفی، خبرنگار مستقل، خبر داده، به گفتهٔ مرکز، او به‌ خاطر همکاری با رسانه‌ های تبعیدی بازداشت شده بود و حقوق بنیادی‌ اش بطور جدی نقض شده است.

کمیته بین‌المللی حمایت از خبرنگاران (CPJ) در گزارشی که در ۳۰ اکتوبر ۲۰۲۴ منتشر کرد، اعلام کرده است که افغانستان پس از سودان جنوبی، در شاخص حفاظت از خبرنگاران در برابر مجازات و خشونت، رتبهٔ ششم بدترین کشورها را دارد.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۳، در واکنش به قتل دو خبرنگار فرانسوی، دوم ماه نوامبر را بعنوان روز جهانی پایان دادن به معافیت از جرایم علیه خبرنگاران اعلام کرد.

در قطعنامه ای به این هدف، از کشورهای عضو خواسته شده است که علیه معافیت از جرم‌ها مبارزه کنند و برای جلوگیری از خشونت علیه خبرنگاران، اجرای عدالت برای عاملان جرم و تضمین حمایت و درمان قربانیان، تلاش کنند.