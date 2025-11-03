یک مقام محلی طالبان در سمنگان می گوید که زلزله جان ۲۰ نفر را در این ولایت گرفته و ۲۰۰ تن را زخمی کرده است

پیش از این به نقل از قاری لطف‌الله حبیبی، رئیس صحت عامهٔ طالبان در سمنگان گزارش شده بود که در شهر ایبک مرکز این ولایت یک تن جان باخته است و بیش از ۱۰۰ تن زخمی شده‌اند.

به گفتۀ او ، در ولسوالی خُلم ۶ تن جان باخته و بیش از ۷۰ تن دیگر زخمی شده اند و در ولسوالی حضرت سلطان یک تن جان باخته و ۱۵ تن دیگر زخم برداشته ‌اند.

بر اساس گزارش ها ، زلزلۀ اوائل امروز دوشنبه (۱۲ عقرب) در بلخ و بغلان نیز تلفات جانی و خسارات مالی به دنبال داشته.

از سوی دیگر خبرگزاری باختر در کنترل طالبان به نقل از وزارت دفاع این گروه خبر داده که شاهراه کابل – مزارشریف که بر اثر ریزش کوه در نتیجۀ زلزله در منطقه تنگی تاشقرغان مسدود شده بود بازگشایی شده است.

ادارۀ سروی جیولوژی امریکا ، قدرت زلزله در شمال افغانستان را ۶.۳ درجۀ ریشتر سنجش کرده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز ، این زلزله در عمق ۲۸ کیلومتری زمین در نزدیک شهر مزار شریف رخ داده است.

تکان های این زلزله در کابل و همچنان در ولایت های تخار، قندوز ، فاریاب و سرپل احساس شده است.

بیش از دو ماه قبل شرق افغانستان گواه یک زلزلۀ مرگبار و ویرانگر بود.

بر اساس ارقام رسمی حکومت طالبان در زلزلۀ ۳۱ آگست دستکم ۲۲۰۰ نفر عمدتاً در ولایت کنر جان باختند و حدود چهار هزار تن دیگر زخمی شدند.