طالبان مانع ورود زنان بدون برقه/چادری به شفاخانه های هرات میشوند
شماری از زنان هرات در صحبت با رادیو آزادی گفتند که طالبان به آنان اجازه ورود به شفاخانهها را نمیدهند مگر اینکه برقع/چادری داشتهباشند. سازمان داکتران بدون مرز یا ام اس اف نیز تایید میکند که طالبان این محدودیتتازه بر زنان مریض و پایوازان زن را از پنجم نومبر عملی کرده اند. به گفته این سازمان در نتیجه این محدودیت در مراجعه مریضان عاجل حد اقل ۲۸در صد کاهش آمده است. طالبان هر چند اجباری ساختن برقع در شفاخانههای هرات را تکذیب کردهاند اما تاکید دارند که زنان باید در سراسر افغانستان «حجاب اسلامی» را رعایت کنند. صفی الله ستانکزی با جزییات بیشتر