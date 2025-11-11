لینک‌های قابل دسترسی

سه شنبه ۲۰ عقرب ۱۴۰۴ کابل ۰۷:۵۸

جهان

همایون ارشادی بازیگر ایرانی در سن ۷۸ سالگی درگذشت

همایون ارشادی
همایون ارشادی

همایون ارشادی بازیگر ایرانی سه‌شنبه، ۲۱ عقرب در سن ۷۸ سالگی به دلیل بیماری سرطان درگذشت.

ارشادی متولد سال ۱۹۴۷ در مرکز اصفهان بود، تحصیلات خود را در رشتهٔ معماری به پایان رساند و سپس وارد صنعت سینما شد.

ارشادی با بازی در نقش اصلی فیلم «طعم گیلاس» (۱۹۹۷) ساختهٔ عباس کیارستمی، که برندهٔ نخل طلای کن شد، به شهرت بین‌المللی رسید.

این فیلم داستان مردی ناامید را روایت می‌کند که به دنبال کسی است تا پس از خودکشی برنامه‌ریزی شده او را دفن کند.

این اثر باعث شد ارشادی در سطح جهانی شناخته شود و آغازگر یک حرفهٔ بازیگری دیرهنگام اما بسیار مورد احترام بود.

کارهای او همچنین در سطح بین‌المللی دیده شد و در تولیدات هالیوودی از جمله «بادبادک‌باز» (۲۰۰۷) ایفای نقش کرد.

ادامه خبر ...

سنای امریکا لایحهٔ پایان تعطیلی دولت فدرال را تصویب کرد

۴۰ روز تعطیلی دولت فدرال
۴۰ روز تعطیلی دولت فدرال

سنای امریکا دوشنبه شب، ۱۹ عقرب لایحهٔ موقت تأمین بودجهٔ دولت این کشور را تصویب کرد، اقدامی که سبب از سرگیری فعالیت‌های دولتی می‌شود.

۶۰ سناتور به این لایحه که هزینه‌های دولت را تا پایان جنوری ۲۰۲۶ تأمین می‌کند، رأی مثبت دادند و ۴۰ نفر دیگر رأی منفی دادند.

این اقدام پس از بیش از ۴۰ روز تعطیلی بخش عمده‌ای از دستگاه‌های دولتی انجام شد، که در نتیجهٔ آن ده‌ها هزار کارمند فدرال از حقوق خود محروم و خدمات عمومی مختل شده بود.

این لایحه باید در مجلس نمایندگان نیز تصویب شود و سپس توسط رئیس‌جمهور دونالد ترمپ توشیح خواهد شد.

دونالد ترمپ رئیس‌جمهور امریکا، در قصر سفید گفت: «خیلی زود کشور را دوباره باز خواهیم کرد؛ این توافق بسیار خوبی است.»

انتظار می‌رود رأی‌گیری مجلس نمایندگان روز چهارشنبه انجام شود.

با تصویب این بودجه موقت، بودجه سالانه در نشست‌های بعدی کانگرس به بحث گذاشته خواهد شد.

ادامه خبر ...

صدرعظم هند می‌گوید که عاملان انفجار در دهلی به محکمه کشیده خواهند شد

پس از انفجار مرگبار دهلی خانواده قربانیان
پس از انفجار مرگبار دهلی خانواده قربانیان

نارندرا مودی صدراعظم هند می‌گوید عاملان انفجار موتر بم در دهلی نو را به عدالت خواهند کشاند.

به گزارش خبرگزاری «پرس ترست» هند، شمار قربانیان این انفجار شام دوشنبه ۱۹ عقرب در دهلی نو به ۱۲ تن رسیده، اما این آمار تاکنون به‌طور رسمی تأیید نشده است. در این رویداد دست‌کم ۱۹ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

این انفجار در یک منطقهٔ پر رفت‌وآمد نزدیک لال قلعهٔ (رید فورت) رخ داده و به گفتهٔ مقام‌ها، بمب در یک موتر هیوندای جاسازی شده بود که به موترها و افراد اطراف نیز آسیب رسانده است.

پولیس هند اعلام کرده که تحقیقات این انفجار خونین را تحت قانون مبارزه با تروریزم آغاز کرده است.

ادامه خبر ...

انفجار در نزدیکی یک محکمه در اسلام‌آباد؛ ۱۲ تن کشته و ۱۲ تن زخمی شدند

پولیس اسلام آباد
پولیس اسلام آباد

وزیر داخله پاکستان می‌گوید که شمار تلفات حمله انتحاری در اسلام‌آباد به ۱۲ نفر رسیده است.

محسن نقوی، وزیر داخلهٔ پاکستان گفته که انتحارکننده تلاش داشت پیاده وارد ساختمان محکمه شود، اما پس از ۱۰ تا ۱۵ دقیقه انتظار مواد انفجاری را در بیرون و نزدیک یک موتر پولیس منفجر کرد.

انفجار در نزدیکی دروازهٔ محکمهٔ در اسلام‌آباد صورت گرفت؛ جایی که شمار زیادی از مراجعه‌کنندگان و مراجعین جمع می شوند.

شفاخانهٔ «پیمز» اسلام‌آباد اعلام کرده که تاکنون ۱۲ جسد و ۲۱ زخمی به این مرکز منتقل شده‌اند که وضعیت صحی چهار تن از زخمی‌ها وخیم گزارش شده است.

تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، اما پولیس می‌گوید تحقیقات دربارهٔ این رویداد آغاز شده است.

ادامه خبر ...

ترمپ از بی بی سی خواستار غرامت شد

آرشیف، دونالد ترمپ ریئس جمهور امریکا
آرشیف، دونالد ترمپ ریئس جمهور امریکا

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور امریکا، به شبکه‌ی خبری بی‌بی‌سی هشدار داده است که برای اعاده‌ی حیثیت خود، خواستار یک میلیارد دالر غرامت از این شبکه است.

بی‌بی‌سی متهم شده است که سخنان دونالد ترامپ را پیش از رویداد یورش مردم به ساختمان کانگرس در جنوری سال ۲۰۲۱، به‌گونه‌ی نادرست ایدت کرده است.

وکیلان ترامپ تا روز جمعه به بی‌بی‌سی مهلت داده‌اند تا مستند منتشرشده، از جمله کلیپ ویرایش‌شده را حذف کند، پوزش بخواهد و به‌خاطر زیان حیثیتی واردشده به رئیس‌جمهور، غرامت مناسبی بپردازد.

در پی این جنجال، رئیس عمومی بی‌بی‌سی و رئیس بخش نشرات این شبکه روز گذشته استعفا داده‌اند.

ادامه خبر ...

در اثر انفجار ده تن در هند کشته شدند

تصویری از نزدیکی انفجار در هند
تصویری از نزدیکی انفجار در هند

در انفجار یک موتر در دهلی نو، ده تن کشته و بیش از سی تن دیگر به‌گونه‌ی مرگبار زخمی شدند.

این رویداد شام دوشنبه در منطقه‌ای پرجمعیت نزدیک به «قلعه سرخ» یا «رد فورت» رخ داده است.

بر اساس گزارش‌ها، یک موتر هیوندای منفجر شده و به موترها و مردم اطراف آن آسیب رسانده است.

مقام‌های هندی گفته‌اند که تحقیقات خود را در مورد این حادثه آغاز کرده‌اند.

ادامه خبر ...

عراقی‌ها امروز برای انتخاب پارلمان جدید به پای صندوق‌های رأی می‌روند

آرشیف
آرشیف

عراقی‌ها امروز سه‌شنبه ۱۱ نومبر برای انتخاب پارلمان جدید به پای صندوق‌های رأی می‌روند. این ششمین انتخابات از زمان سرنگونی صدام حسین دیکتاتور عراق در سال ۲۰۰۳ به‌ دست ائتلاف به‌رهبری امریکا است.

به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، بیش از هفت هزار و ۷۴۰ نامزد، که تقریباً یک‌سوم آنان را زنان تشکیل می‌دهند، برای به‌دست آوردن ۳۲۹ کرسی پارلمان با هم رقابت می‌کنند.

بیش از ۲۱ میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن هستند، اما بیم آن می‌رود که میزان مشارکت از رقم ۴۱ درصد در سال ۲۰۲۱ – که پایین‌ترین میزان تاکنون بوده – کمتر شود.

در این انتخابات، قانون انتخاباتی قدیمی دوباره به اجرا درمی‌آید؛ قانونی که بسیاری آن را به سود احزاب بزرگ می‌دانند.

پارلمان عراق در سال ۲۰۲۳ این قانون را بازگرداند و سیستم پیشین را که پس از اعتراضات ضد دولتی در سال ۲۰۱۹ به‌وجود آمده بود و به نفع نامزدان مستقل عمل می‌کرد، لغو کرد.

در حالی که حدود ۷۰ نامزد مستقل در انتخابات ۲۰۲۱ موفق به کسب کرسی شدند، تنها ۷۵ نامزد مستقل در انتخابات روز سه‌شنبه رقابت می‌کنند.

ناظران پیش‌بینی می‌کنند که رقابت اصلی میان نوری المالکی صدراعظم سابق و محمد شیاع السودانی صدراعظم فعلی عراق باشد.

ادامه خبر ...

مسکو می‌گوید خواهان پایان جنگ است اما روند صلح «متوقف» شده است

آرشیف،دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین
آرشیف،دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین

به گزارش خبرگزاری رویترز، کرملین روز دوشنبه ۱۹ عقرب اعلام کرد که می‌خواهد جنگ اوکراین هرچه زودتر پایان یابد، اما تلاش‌ها برای حل آن متوقف شده است.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین در نشست خبری با خبرنگاران بار دیگر موضع کرملین را تکرار کرد که جنگ زمانی می‌تواند پایان یابد که روسیه به اهدافش دست یابد، و این کشور ترجیح می‌دهد این کار را از راه‌های سیاسی و دیپلماتیک انجام دهد.

اوکراین و متحدان اروپایی‌اش ادعای مسکو مبنی بر اینکه کی‌یف روند صلح را مسدود کرده، رد می‌کنند.

هیچ گفت‌وگوی رو در رویی بین روسیه و اوکراین از ۲۳ جولای تاکنون انجام نشده است.

دونالد ترامپ ریئس جمهور امریکا تلاش کرده است تا ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، و ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین را متقاعد کند که دیدار کنند، اما کرملین گفته است چنین نشستی تنها می‌تواند در مسکو برگزار شود – شرطی که زلنسکی آن را رد می‌کند.

ریس جمهور اوکراین بارها گفته است که باور ندارد پوتین واقعاً به دنبال صلح باشد.

پسکوف گفت که این کی‌یف است که نمی‌خواهد گفت‌وگوها را ادامه دهد.

با نزدیک شدن جنگ به پایان چهارمین سال خود، روسیه حدود ۱۹ درصد از قلمرو اوکراین را در اختیار دارد و به‌شدت در تلاش است تا شهرهای پوکروفسک و کوپیانسک را تصرف کند.

ادامه خبر ...

دونالد ترمپ امروز با احمد شرع در قصر سفید دیدار خواهد کرد

قرار است دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده امروز با احمد شرع، رئیس جمهور سوریه در قصر سفید دیدار کند.

این دیدار شش ماه پس از نخستین ملاقات ترمپ و شرع در عربستان سعودی انجام می‌شود.

این ملاقات همچنان تنها چند روز پس از آنست که واشنگتن اعلام کرد شرع، عضو پیشین القاعده، دیگر در فهرست مخصوص «تروریست‌های جهان» جا ندارد.

شرع، ۴۲ ساله، سال گذشته قدرت را در دست گرفت.

نیروهای اسلام‌گرای تحت فرمانش از پناهگاه‌شان در شمال‌غرب سوریه حمله‌ای برق‌آسا آغاز کردند و در هشتم دسمبر، رژیم بشار اسد را سرنگون ساختند.

ادامه خبر ...

ملل متحد: میلیون‌ها پناهجو در چرخه‌ای جنگ و بحران‌های اقلیمی گرفتار شده‌اند

ملل متحد امروز دوشنبه اعلام کرد که میلیون‌ها پناه‌جو در چرخه‌ای جنگ و بحران‌های اقلیمی گرفتار شده‌اند.

این سازمان از نشست «کوپ ۳۰» خواست تا برای آسیب‌پذیرترین افراد، منابع مالی فراهم کند.

کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، یوان‌اچ‌سی‌آر، امروز با پخش گزارشی گفت که در ۱۵ سال آینده، مناطقی که در حال حاضر نزدیک به نیمی از پناه‌جویان جهان را در خود جای داده‌اند، ممکن است با خطر شدید ناشی از شوک‌های مرتبط با تغییرات اقلیمی روبه‌رو شوند.

بر بنیاد آمار یوان‌اچ‌سی‌آر ، تا نیمهٔ سال ۲۰۲۵، شمار افراد بی‌جا شده در نتیجهٔ جنگ، خشونت و آزار و اذیت به ۱۱۷ میلیون نفر رسیده است.

از میان این افراد، سه نفر از هر چهار تن در کشورهایی زندگی می‌کنند که در معرض خطرهای شدید تا بسیار شدید ناشی از تغییرات اقلیمی قرار دارند.

یوان‌اچ‌سی‌آر گفته است که تا سال ۲۰۵۰، پانزده گرم‌ترین کمپ پناهندگان در جهان، در گامبیا، اریتریا، اتیوپیا، سنیگال و مالی، احتمالاً در هر سال نزدیک به ۲۰۰ روز با گرمای خطرناک و طاقت‌فرسا روبه‌رو خواهند بود.

ادامه خبر ...

