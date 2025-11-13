بیشتر ببینید ... موارد کمتر

در برنامهٔ «مهمان آزادی»، ظریف نظر با داکتر عفاف زیدان، رئیس پیشین بخش زبان فارسی در پوهنتون الازهر مصر گفت‌وگو کرده است؛ بانویی دانشمند که سال‌ها برای شناخت و آموزش زبان و ادبیات فارسی تلاش کرده است.

او در سال‌های ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۱ در پوهنتون کابل، در فاکولتهٔ ادبیات تحصیل کرد و رسالهٔ دوکتورای خود را دربارهٔ شاعر نامدار، فروخی سیستانی نوشت؛ پژوهشی که در مصر تقدیر شد و برایش جایزهٔ علمی به همراه آورد. داکتر زیدان در این گفت‌وگو از خاطراتش در کابل، عشقش به زبان فارسی و نقش ادبیات در پیوند فرهنگی میان افغانستان و مصر سخن می‌گوید.