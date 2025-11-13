در برنامهٔ «مهمان آزادی»، ظریف نظر با داکتر عفاف زیدان، رئیس پیشین بخش زبان فارسی در پوهنتون الازهر مصر گفتوگو کرده است؛ بانویی دانشمند که سالها برای شناخت و آموزش زبان و ادبیات فارسی تلاش کرده است.
او در سالهای ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۱ در پوهنتون کابل، در فاکولتهٔ ادبیات تحصیل کرد و رسالهٔ دوکتورای خود را دربارهٔ شاعر نامدار، فروخی سیستانی نوشت؛ پژوهشی که در مصر تقدیر شد و برایش جایزهٔ علمی به همراه آورد. داکتر زیدان در این گفتوگو از خاطراتش در کابل، عشقش به زبان فارسی و نقش ادبیات در پیوند فرهنگی میان افغانستان و مصر سخن میگوید.