مقامات طالبان در ولایت خوست از اعدام علنی یک فرد در این ولایت خبر میدهند.

با آنکه سازمان ملل متحد و برخی از سازمان های حقوق بشری پیش از این از حکومت طالبان خواسته اند اجرای اعدام های علنی را متوقف کند در آستانه ۱۰ دسمبر روز جهانی حقوق بشر، دفتر والی طالبان در خوست ، اعلام کرده است که حکم اعدام علنی یک تن سه‌شنبه، ۲ دسمبر در ستدیوم ورزشی این ولایت اجرا می‌شود.

مستغفر گربز، سخنگوی والی طالبان در خوست، در شبکهٔ ایکس نوشته که اجرای این حکم حوالی ساعت ده صبح و در حضور مقام‌های طالبان و باشندگان خوست انجام می شود.

او از مردم خواسته است که بدون اسلحه و بدون تیلفون ‌های مجهز با کمره ،در محل حاضر شوند.

به گفتهٔ او، فرد محکوم در پیوند به یک رویداد «دردناک» در ولسوالی علیشیر و تریزی این ولایت قاتل شناخته شده است.

طالبان پس از حاکمیت دوبارهٔ‌ شان در افغانستان، مجازات در محضر عام از جمله اعدام و دیگر مجازات بدنی را در این کشور از سر گرفته‌اند.

آنان تاکنون ۱۱ نفر را در محضر عام اعدام کرده‌اند که بیشتر این اعدام‌ها در استدیوم‌ های ورزشی انجام شده‌اند.

شماری از فعالان حقوق بشر اجرای علنی اعدام‌ها را محکوم کرده می گویند نه تنها نقض حقوق بشر است بلکه باعث ترس در جامعه می‌شود.

واسع سیدی فعال حقوق بشر به رادیو آزادی گفت این اقدامات تأثیرات روانی شدیدی به ویژه بر کودکان دارد و سبب عادی سازی خشونت در جامعه شده و کرامت انسانی افراد اعدام شده را نقض می کند.

«چنین اعدام ها در ملا‌عام باعث می شود خشونت عادی سازی شود و از همه بدتر برای کودکان ،از دیدگاه حقوق بشری کرامت انسانی هر فرد اعدام شونده نقض می شود هر قدر جرم بزرگ باشد نباید اعدام به صورت علنی صورت بگیرد و این نقض شدید قوانین بین المللی است و این چنین خشونت ها سبب می شود که در اجتماع هرج و مرج ایجاد شود و مردم احساس ناامنی کنند.»

برخی از فعالان حقوق بشر پیش از این از جامعه بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری خواسته اند که برای توقف اعدام‌های علنی برطالبان فشار وارد کنند.

شماری از باشندگان ولایت‌های مختلف پیش از این در صحبت با رادیو آزادی گفته‌اند که طالبان آنان را وادار می‌کنند تا شاهد اجرای احکام، اعدام‌ های علنی و مجازات ‌های بدنی باشند، امری که به گفته آنان بر روان‌شان تأثیر منفی گذاشته است.

پیش از این نیز شماری از نهادهای بین‌المللی حقوق بشری اجرای اعدام های علنی توسط حکومت طالبان را خلاف اصول بین‌المللی و موازین حقوق بشر خوانده و بر توقف فوری آن تاکید کرده اند.

سازمان ملل متحد هشدار داده که ادامه اعدام ‌های علنی، میزان وحشت را در جامعه افزایش داده و مردم را در برابر خشونت بی‌‌حس می‌سازد، اما حکومت طالبان این روند را «تطبیق شریعت» خوانده است.

با آنکه حکومت طالبان همواره تاکید کرده که اعدام‌های علنی پس از تحقیقات شفاف و تامین عدالت اجرا شده، اما سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی حقوق بشر در مورد شفافیت این روند ابراز تردید و بارها حکومت طالبان را به نداشتن سیستم عدلی و قضایی مناسب، متهم کرده‌اند.

ریچارد بنیت، گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، گفته است که طالبان از اعدام در محضر عام به عنوان ابزاری برای ایجاد ترس و کنترل مردم استفاده می‌کنند.

آقای بنیت در ۲۲ اکتوبر، سال جاری پس از اجرای حکم اعدام علنی یک فرد از سوی طالبان در ولایت بادغیس، گفت که اجرای چنین مجازات به ویژه زمانی که در چهارچوب نظام قضایی طالبان که به گفتهٔ او «مستقل نیست و روند قانونی عادلانه ندارد» انجام می‌شود، بسیار هشدار دهنده است .

ریچارد بنیت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان در حال حاضر در دومین روز سفر چهارروزه اش در دوحه بسر می برد تا در آنجا با مقامات دولت قطر، شماری از افغان‌ها و اعضای جامعه بین‌المللی درباره وضعیت حقوق بشری مردم افغانستان گفتگو کند.