در این مراسم دونالد ترامپ رئیسجمهور ایالات متحده، کلودیا شاینباوم رئیسجمهور مکسیکو، و مارک کارنی صدراعظم کانادا حضور داشتند؛ کشورهایی که بهطور مشترک میزبان جام جهانی ۲۰۲۶ هستند.
این بازیها میان ۴۸ تیم ملی از ۱۱ جون سال آینده آغاز میشود و فینال آن ۱۹ جولای برگزار خواهد شد.
تا کنون ۴۲ تیم توانستهاند به این جام راه پیدا کنند و ۶ تیم باقیمانده در مسابقات انتخابی ماه مارچ مشخص خواهند شد.
این رقابتها در شهرهای مکسیکو سیتی، گوادالاخارا و مونتری در مکسیکو، و در شهرهای تورنتو و ونکوور در کانادا برگزار میشوند.
فیفا اعلام کرده که تاکنون بیش از ۲ میلیون تکت این مسابقات فروخته شده است.