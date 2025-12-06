در این مراسم دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده، کلودیا شاینباوم رئیس‌جمهور مکسیکو، و مارک کارنی صدراعظم کانادا حضور داشتند؛ کشورهایی که به‌طور مشترک میزبان جام جهانی ۲۰۲۶ هستند.

این بازی‌ها میان ۴۸ تیم ملی از ۱۱ جون سال آینده آغاز می‌شود و فینال آن ۱۹ جولای برگزار خواهد شد.

تا کنون ۴۲ تیم توانسته‌اند به این جام راه پیدا کنند و ۶ تیم باقی‌مانده در مسابقات انتخابی ماه مارچ مشخص خواهند شد.

این رقابت‌ها در شهرهای مکسیکو سیتی، گوادالاخارا و مونتری در مکسیکو، و در شهرهای تورنتو و ونکوور در کانادا برگزار می‌شوند.

فیفا اعلام کرده که تاکنون بیش از ۲ میلیون تکت این مسابقات فروخته شده است.