شنبه ۱۵ قوس ۱۴۰۴ کابل ۰۷:۰۹
اخبار ورزشی

قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ با حضور رهبران سه کشور میزبان

قرعه‌کشی نهایی جام جهانی فیفا ۲۰۲۶
قرعه‌کشی نهایی جام جهانی فیفا ۲۰۲۶

مراسم تعیین گروه‌های رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ روز جمعه در واشنگتن دی‌سی، با حضور رهبران سه کشور میزبان، برگزار شد.

در این مراسم دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده، کلودیا شاینباوم رئیس‌جمهور مکسیکو، و مارک کارنی صدراعظم کانادا حضور داشتند؛ کشورهایی که به‌طور مشترک میزبان جام جهانی ۲۰۲۶ هستند.

این بازی‌ها میان ۴۸ تیم ملی از ۱۱ جون سال آینده آغاز می‌شود و فینال آن ۱۹ جولای برگزار خواهد شد.

تا کنون ۴۲ تیم توانسته‌اند به این جام راه پیدا کنند و ۶ تیم باقی‌مانده در مسابقات انتخابی ماه مارچ مشخص خواهند شد.

این رقابت‌ها در شهرهای مکسیکو سیتی، گوادالاخارا و مونتری در مکسیکو، و در شهرهای تورنتو و ونکوور در کانادا برگزار می‌شوند.

فیفا اعلام کرده که تاکنون بیش از ۲ میلیون تکت این مسابقات فروخته شده است.

