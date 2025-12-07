بخش زنان سازمان ملل متحد روز یک‌شنبه، ۷ دسمبر، با نشر اعلامیه‌ای گفت که این ممنوعیت بر فعالیت‌های بشردوستانه تأثیر منفی گذاشته و هرچه طولانی‌تر ادامه یابد، خدمات نجات‌بخش بیشتری را در معرض خطر قرار خواهد داد.

به گفتهٔ این نهاد، کارمندان زن افغان همچنان از طریق خانه‌ها و جوامع محلی به ارائهٔ کمک‌های بشردوستانه ادامه داده‌اند؛ از جمله به قربانیان زلزله و عودت‌کنندگان از پاکستان و ایران.

سازمان ملل متحد تأکید کرده که تنها در صورتی می‌تواند با اطمینان به زنان و دختران نیازمند در افغانستان رسیدگی کند که به کارمندان زن آن اجازهٔ فعالیت آزادانه داده شود.

این سازمان بارها از حکومت طالبان خواسته است تا ممنوعیت حضور زنان در محل‌های کاری را لغو کند، اما طالبان تاکنون در این زمینه پاسخ مثبت نداده اند.

پیش از این، رسانه‌ها به نقل از منابع طالبان گزارش داده بودند که ممنوعیت حضور کارمندان زن افغان سازمان ملل متحد در محل کارشان بخشی از عملی‌سازی فرمانی است که بر اساس آن، زنان و دختران از کار در مؤسسات غیردولتی داخلی و خارجی منع می‌شوند.

ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، در ماه دسمبر ۲۰۲۲ فرمانی صادر کرد که براساس آن زنان و دختران از کار در تمامی سازمان‌های بین‌المللی و داخلی منع شدند.

هرچند نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد در ابتدا از این فرمان مستثنی بودند، اما در ماه سپتمبر امسال یونما اعلام کرد که طالبان به کارمندان زن سازمان ملل متحد در کابل و دیگر ولایت‌ها اجازهٔ ورود به محل کار را نداده‌اند.

این اقدام طالبان واکنش سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین‌المللی را برانگیخته است؛ نهادهایی که بارها نگرانی عمیق خود را نسبت به وضعیت بشری در افغانستان ابراز کرده‌اند.

ریچارد بنیت، گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، اخیراً در سفری پنج‌روزه به دوحه با مقام‌های قطری، نمایندگان جامعهٔ جهانی و برخی شهروندان افغان دربارهٔ وضعیت حقوق بشری افغانستان گفت‌وگو کرده است.

او در بیانیه‌ای گفته که از نمایندگان جامعهٔ جهانی در دوحه خواسته است هرگونه تعامل با طالبان را بر بنیاد اصول خود انجام دهند و از طالبان خواسته که به خواسته‌های مردم، به‌ویژه زنان و دختران، گوش بدهند.

به گفتهٔ بنیت، زنان افغان در دسترسی به خدمات صحی و عدالت معنادار نیز با مشکلات جدی روبه‌رو اند.

او افزوده که به‌طور ویژه از میزان بلند خشونت علیه زنان و دختران نگران است و قتل مرموز اخیر یک دختر در کابل پس از ازدواجش را نمونه‌ای از این خشونت‌ها عنوان کرد.

به گفتهٔ او، چنین رویدادها باید به‌گونهٔ عاجل و مستقلانه بررسی شوند.

این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شود که کارزار جهانی محو خشونت علیه زنان از ۲۵ نوامبر آغاز شده است.

طالبان گزارش‌های ریچارد بنیت را «تبلیغات» خوانده و او را از ورود به کابل منع کرده‌اند، اما بنیت اتهامات علیه خودش را رد کرده است.

سازمان ملل متحد در ماه اکتوبر مأموریت او را برای یک سال دیگر تمدید کرد.