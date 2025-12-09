مسابقه فوتبال در جام جهانی بین ایران و مصر «مسابقهٔ افتخار جامعهٔ دگرباشان» نامگذاری شد

کمیتهٔ محلی برگزاری مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ فوتبال در شهر سیاتل امریکا، یکی از شهرهای میزبان رقابتها، اعلام کرده که مسابقهٔ روز ۲۶ جون (پنجم سرطان)، «مسابقهٔ افتخار جامعهٔ دگرباشان» نامگذاری شده است.
این تصمیم کمیتهٔ محلی سیاتل مدتها قبل از قرعهکشی جمعه گذشته و مشخصشدن تیمهای حاضر در این مسابقه گرفته شده بود. دلیل انتخاب این روز هم، تقارن آن با آخر هفتهٔ ویژهٔ رژهٔ دگرباشان و همجنسگرایان در این شهرِ واقع در شمال شرقی امریکا و در نزدیکی مرز کانادا بوده است.
بعد از قرعهکشی جمعه شب و مشخصشدن استادیومهای محل برگزاری بازیها معلوم شد که استادیوم ۶۹ هزار نفری سیاتل در روز پنجم سرطان ۱۴۰۵ میزبان رقابت میان ایران و مصر خواهد بود؛ دو کشوری که هر دو همجنسگرایی را جرم میدانند؛ جرمی که ممکن است حتی مجازات اعدام را بهدنبال داشته باشد.
وبسایت ویژهبرنامههای مرتبط با رژهٔ افتخار دگرباشان در سیاتل و فدراسیون بینالمللی فوتبال تأکید کردهاند که نامگذاری مسابقهٔ اینروز به افتخار جامعهٔ دگرباشان، ارتباطی با فیفا ندارد و از سوی این فدراسیون جهانی هم تأیید نشده است.
این نخستینبار نیست که بحث بزرگداشت دگرباشان در جام جهانی دردسرساز شده است. در دورهٔ قبلی جام جهانی که سال ۲۰۲۲ به میزبانی قطر- از دیگر کشورهای اسلامی که همجنسگرایی را غیرقانونی میدانند- برگزار شد، فیفا هشدار داده بود بازیکنانی که با هدف حمایت از دگرباشان از بازوبند رنگینکمانی معروف به «عشق واحد» استفاده کنند، کارت زرد خواهند گرفت.