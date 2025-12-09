گزارش پولیس جرمنی: مظنونان از افغانستان و سوریه در جرایم مختلف نقش چشمگیر دارند

در گزارش موسوم به «سراسری جرم و جنایت در بستر مهاجرت» برای سال، ۲۰۲۴ که دوشنبه ۸ دسمبر منتشر شد، آمده است که از مجموع ۳.۱ میلیون جرم ثبت‌شده حدود یازده درصد آن مربوط به پرونده‌هایی بوده که در آن حداقل یک مظنون از مهاجران شناسایی شده است.

این آمار شامل جرایمی مانند جرایم علیه حیات، دزدی، جعل اسناد، جرایم علیه آزادی جنسی، همچنین جرایم مواد مخدر و جرایم سازمان‌یافته می‌شود.

در ادامه آمده که تفاوت در جرایم خشونت‌آمیز به‌ویژه چشم‌گیر است و در دسته‌بندی ‌هایی مانند جرایم جنسی و مواد مخدر نیز مظنونان سوری و افغان بسیار بیش از سهم خود از جمعیت پناه‌جویان حضور دارند.

در سال ۲۰۲۴ مجموع پناهجویان افغان در جرمنی بیش از ۳۲۳ هزار نفر ثبت شده است

بر اساس این گزارش در میان شهروندان جرمنی ۱۶۳ مظنون به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر وجود دارد، در حالی‌که این رقم برای سوری‌ها «۱۷۴۰ در هر ۱۰۰ هزار نفر» و برای افغان‌ها «۱۷۲۲ در هر ۱۰۰ هزار نفر» است.

این گزارش نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۴، تعداد مظنونان مهاجر و جرایم ارتکابی آن‌ها در مجموع ۳.۶ درصد کاهش یافته است، اما این کاهش عمدتاً به دلیل قانونی‌سازی جزئی کانابیس (چرس) بوده و این کاهش در بیشتر در بخش جرایم مواد مخدر، سرقت و کلاه‌برداری مشاهده می‌شود، در مقابل، در جرایم خشونت‌آمیز و قتل افزایش وجود داشته است.

در ادامه آمده که در سال ۲۰۲۴ مجموع پناهجویان افغان در جرمنی بیش از ۳۲۳ هزار نفر ثبت شده است.

در گزارش پولیس فدرال آلمان آمده که بسیاری از مهاجران نیز خود قربانی جرایم شده‌اند.

این درحالیست که پیش از این مقام های جرمنی گفته اند مهاجران که مرتکب جرم شوند به کشور های شان اخراج می‌شوند.

نشر گزارش تازه پولیس فدرال جرمنی شماری از پناهجویان افغان درآن کشور را نسبت به سرنوشت شان درآن کشور نگران کرده است.

حکومت جرمنی باید مجرم و غیر مجرم را از همدیگر تفکیک کند و برخورد شان تنها با افغان های باشد که مجرم هستند

میر محمد صدیق زلیق، یکی از افغان های که سه سال قبل همراه با خانواده اش وارد جرمنی شده است درمورد به رادیوآزادی گفت: "حکومت جرمنی باید مجرم و غیر مجرم را از همدیگر تفکیک کند و برخورد شان تنها با افغان های باشد که مجرم هستند، زمانی که وضعیت زندگی، آزادی، تحصیل و کار درافغانستان برای ما دشوار شد، مجبور شدیم به آلمان بیایم ،حالا همه اعضای خانواده اینجا مصروف تحصیل و کار هستیم وحالا من نگران این هستم که دولت جرمنی دراین قسمت بی توجهی نکند."

سلیم شاه یک مهاجر افغان دیگردر جرمنی نیز نظرمشابهی دارد.

"این نگران کننده به این خاطری است که بیشتر افغان‌ها اینجا جرم ندارند، جرم فردی است این نباید به تمام جامعه افغانی ربط داده شود، بیشتر افغان ها اینجا به دلیل مشکل امنیتی، کار و تحصیل فرزندان شان آمده اند."

اما نشر این گزارش و ارتکاب جرایم توسط یک تعداد محدود چه تاثیری بر زندگی و آینده افغان ها درجرمنی خواهد داشت؟

جرم فردی است این نباید به تمام جامعه افغانی ربط داده شود

عبدالرازق عدیل کارشناس امورمهاجرت و مسایل اجتماعی می‌گوید نشر چنین گزارش ها بالای روحیه مهاجران افغان که به طور قانونی درجرمنی زندگی می‌کنند تاثیر منفی می‌گذارد.

"نشر چنین گزارش ها هرچند از نظر امنیتی برای حکومت جرمنی مهم است، اما از نظر اجتماعی اثرات بسیار سنگین برای مهاجرین قانونی افغان دارد، چنین گزارش‌ها سبب می‌شود که روحیه افغان ها تضیف شود ترس از آینده و نگرانی از سیاست های مهاجرتی افزایش یابد و همچنان کیفیت زندگی و ادغام اجتماعی کاهش یابد و فرصت های شغلی محدودتر شده و حتی نسل جوان افغان تحت فشار هویتی قرار بگیرد. در واقع رفتار اشتباهی تعداد بسیار محدود چهره یک جمعیت بزرگ و محترم را خراب می‌کند."

او تاکید کرد که افغان های قانومند باید با رفتار مثبت و احترام به قوانین کشور میزبان و سهم فعال شان درکار می‌توانند این تصویر منفی را در درازمدت اصلاح کنند.

چنین گزارش‌ها سبب می‌شود که روحیه افغان ها تضیف شود ترس از آینده و نگرانی از سیاست های مهاجرتی افزایش یابد

این نگرانی ها درحالی مطرح می‌شود که حکومت جدید جرمنی سیاست‌ های سخت‌ گیرانه‌تری در برابر مهاجران در پیش گرفته است، به ‌ویژه در مورد مهاجران غیرقانونی و افراد که در جرایم دست دارند.

جرمنی در ماه جولای سال جاری ۸۱ افغان که مجرم خواند را با دو پرواز چارتر و با همکاری قطر به افغانستان بازگردانده است.

اما با وجود این هم روند انتقال افغان ها به جرمنی ادامه دارد و به تازگی حکومت جرمنی تعدادی افغان های را که پرونده مهاجرت به آن کشور را داشتند در پروازهای جدا گانه به آن کشور انتقال داده است.

سخنگوی وزارت داخله جرمنی به خبرگزاری دی پی ای گفته که سه‌شنبه ۱۱ قوس ۱۹۲ شهروند افغان با یک پرواز چارتر از اسلام‌آباد به میدان هوایی «ایرفورت» رسیدند و سپس به کمپ ترانزیتی «فریدلند» در شمال جرمنی منتقل شدند.

در چند ماه گذشته نیز جرمنی گروه‌های دیگری از افغان‌های پذیرفته‌شده را با پروازهای مشابه از پاکستان به این کشور منتقل کرده است.

از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، جرمنی به طور دوره‌ای افغان‌هایی را که در معرض تهدید قرار داشتند و یا با نهادهای جرمنی کار کرده‌اند، به این کشور منتقل کرده است.