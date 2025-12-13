هواداران پس از دیدار کوتاه این مهاجم تیم ملی ارجنتاین و باشگاه اینتر میامی امریکا، از ورزشگاه سالتلیک در کلکته، چوکیهای ورزشگاه را شکسته و به داخل میدان پرتاب کردند.
مسی بهحیث بخشی از یک سفر در هند حضور دارد که در جریان آن قرار است در کنسرتها، اکادمی های فوتبال جوانان، و برنامههای خیریه در شهرهای کلکته، حیدرآباد، بمبئی و دهلی نو شرکت کند.
بر اساس گزارش رسانههای هندی، برنده جام جهانی ۲۰۲۲ در ورزشگاه دور میدان قدم زد و برای هواداران دست تکان داد، اما توسط یک گروه بزرگ از افراد بهشدت احاطه شده بود و تنها ۲۰ دقیقه پس از ورود، محل را ترک کرد.
ویدیوهای منتشرشده از این جریان نشان میدهد که هواداران چوکیهای شکستهشده ورزشگاه و اشیای دیگر را به داخل میدان پرتاب میکردند.
یکی از هواداران حاضر در ورزشگاه به خبرگزاری ANI گفت: "فقط رهبران و هنرپیشهها دور مسی را گرفته بودند... پس چرا ما را دعوت کردند؟ ما برای هر تکت ۱۲ هزار روپیه پرداخت کردیم، اما حتی نتوانستیم چهرهاش را ببینیم."
برگزارکنندگان این سفر مسی در هند تا زمان نشر این گزارش، به درخواست اظهار نظر در این باره پاسخ ندادند.