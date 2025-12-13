نگرانی پناهجویان افغان از تعلیق رسیدگی به پرونده‌ های پناهندگی در امریکا

با آنکه حکومت ایالات متحده هدف از اقدامات مربوط به بازبینی پرونده های پناهندگان و بررسی مجدد وضعیت اقامت قانونی آنان را حفاظت از امنیت ملی و عمومی امریکا بیان کرده است، کمیته بینالمللی نجات (IRC) اعلام کرده که بازبینی تصامیم دیرینه مربوط به پناهندگان، تعلیق رسیدگی به پرونده های پناهندگی و بررسی مجدد وضعیت اقامتی افراد دارای اقامت قانونی در ایالات متحده، موجب افزایش بیثباتی و نگرانی برای هزاران پناهنده و پناهجو شده است.
این کمیته روز جمعه ۱۲ دسمبر با نشر اعلامیهای گفته است که در روز های اخیر شاهد پیامد های «ویرانگر» این سیاستها بوده است.
بر اساس اعلامیه، دهها نفر از مراجعان این کمیته از کشورهای افغانستان، بوروندی، کلمبیا، جمهوری دموکراتیک کنگو، السالوادور، اریتره، ایران، میانمار، سودان، اوکراین و ونزوئلا بدون هیچ توضیحی با لغو ناگهانی مراسم ادای سوگند شهروندی، مصاحبههای دریافت گرینکارت و مصاحبه های شهروندی مواجه شدهاند.
در ادامه اعلامیه آمده است که این بازبینی دوباره، اعمال این سیاستها موجب به میان آمدن ابهام جدی در آینده آنان شده و ممکن است آنان را مجبور سازد بار دیگر برای اثبات واجد شرایط بودن خود برای دریافت وضعیت پناهندگی، بدترین و دردناکترین تجربیات زندگیشان را بازگو کنند.
کمیته بینالمللی نجات افزوده که کارکنان آنان تمام تلاش خود را میکنند تا موکلان پناهنده «پریشان» را آرام کنند و آنان را برای این فرآیند های قانونی جدید و«آسیبزا » آماده کنند، اما نیازها بسیار زیاد خواهد بود.
به گفته IRC، این سازمان به تنهایی تاکنون به بیش از ۱۰۰ هزار پناهنده اسکانیافته، دارندگان ویزه ویژه مهاجرتی افغان (SIV)، پناهجویان و سایر مراجعانی خدمترسانی کرده که ممکن است مشمول روند های پرهزینه و مختلکننده بازتعیین وضعیت شوند.
این تصمیم حکومت امریکا شماری از پناهجویان افغان در امریکا را که منتظر گرفتن گرین کارت امریکا و طی مراحل دیگر پروسه های پناهندگی شان هستند را نیز نگران کرده است.
یکی از افغان ها که در سال های اخیر وارد امریکا شده و پروسه اسناد شان تکمیل نشده به دلیل حساسیت موضوع بدون گرفتن نام و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
«ما از وقتی که امریکا آمدیم تا هنوز اسناد های خود را به شمول گرین کارت نگرفتیم ، پس از این که حکومت امریکا قوانین سختگیرانه را در برابر افغان ها پیش گرفته است ما به شدت نگران آینده خود هستیم که بالاخره سرنوشت ما چه خواهد شد.»
یکی دیگر از افغان ها که او نیز بیش از یک سال قبل وارد امریکا شده است ونخواست نام اش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت :
«در افغانستان زندگی برای ما مشکل شده بود ، بنا امریکا آمدیم،هنوز اسایلم «پروسه پناهندگی » ما درپروسس است.اگر گرین کارت ندهد مشکل میشود برای ما ،همه مردم همین تشویش را دارد و تعداد افغان ها هم زیاد است اینجا ، همه درتشویش این است که اگر گرین کارت ندهد ،اجازه کار هم نمی دهد ومشکل زیاد میشود.»
پس از حملۀ یک شهروند متهم افغان به دو عضو گارد ملی امریکا در اواخر نوامبر در نزدیکی قصر سفید در واشنگتن دیسی، حکومت امریکا اعلام کرد که گرینکارتها یا اقامت دایمی شهروندان «کشور های مورد نگرانی» را به گونه "کامل و سختگیرانه" بازنگری میکند.
جوزف اَدلو، رئیس ادارهٔ خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده امریکا، در «۲۷ نوامبر» در صفحه اکس "توییتر سابق" خود نوشته است که این تصمیم را پس از این رویداد و به دستور دونالد ترمپ رئیس جمهور امریکا، اتخاذ کردهاست.
جوزوف ادلو نوشته که این بازنگری شامل تمام دارندگان "گرینکارت" از کشور های خواهد بود که از سوی حکومت ترمپ به عنوان "کشورهای مورد نگرانی" معرفی شده بودند.
این کشور ها شامل شهروندان افغانستان، کیوبا، هائیتی، ایران، سومالیا و ونزوئلا اند.
از سوی دیگر وزارت خارجه امريکا پس از این حمله که به رحمان الله لکنوال شهروند افغان نسبت داده شده، اعلام کرد که صدور ويزه برای دارندگان پاسپورت افغانستان «فورا» متوقف شده است.
در اعلاميه ای که در ۲۹ نوامبر در صفحه ایکس «تويیتر سابق» اين وزارت منتشر شده، آمده است که تمام اقدامات لازم برای حفاظت امنيت ملی و مصونيت عامه ايالات متحده اتخاذ می شود.
این تصامیم در حالی اتخاذ میشود که پس از تسلط طالبان در سال ۲۰۲۱، هزاران افغان که طی ۲۰ سال با امریکا همکاری کرده بودند، به امریکا منتقل شدهاند، اما بیشتر آنان هنوز مدارک کامل اقامتی نگرفته اند.