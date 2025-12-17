قرار است تیم کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان امروز به مصاف تیم نیپال برود.
این مسابقه ساعت ۹:۳۰ صبح به وقت افغانستان در میدان کریکت دبی آغاز میشود.
رقابتهای جام آسیایی زیر ۱۹ سال در امارات متحدهٔ عربی در جریان است که افغانستان در گروه «ب» با تیمهای بنگلادش، نیپال و سریلانکا همگروه است.
در گروه «الف» نیز تیمهای هند، پاکستان، امارات متحدهٔ عربی و مالیزیا قرار دارند.
این دیدار سومین بازی تیم افغانستان در این رقابتها است؛ افغانستان پیش از این در برابر بنگلادش و سریلانکا به میدان رفته بود که هر دو مسابقه را به تیم حریف واگذار کرد.