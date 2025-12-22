به گفتهٔ این شهروندان، قطع و ناپداری جریان برق در روزها و شبهای سرد زمستان، مشکلاتی را در گرمکردن خانهها، فراهم کردن آب گرم، پختوپز و رسیدگی به کودکان و سالمندان به میان آورده است.
یک زن باشنده ولایت هرات که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که در نبود برق، استفاده از وسایل گرمایشی محدود شده و ناچارند ساعات طولانی را در سرمای شدید سپری کنند.
گوشیها چارج ندارند، برق نیست، زغال نیست، مشکلات بسیار زیاد است
«هوا بسیار بسیار سرد است برق هم نیست وقتی هم که باشد پرچاوی دارد از دیروز که چند پایه برق در سمت تورغندی چپه شده بی برقی است گوشی ها چارج ندارند، برق نیست، زغال نیست، مشکلات بسیار زیاد است با سردی و دیگر مشکلات دست و پنجه نرم می کنیم.»
یک زن دیگر از شمال کابل که او هم نخواست نامش در گزارش ذکر شود میگوید: «برق در فصل زمستان کم میشود هیچ نیست در چند روز کاملا بی برق بودیم در همه کار های دیگر از گاز استفاده میکنیم. یک تیلفونهای ما چارچ نداشت و خاموش بود در برخی مناطق دیگر کابل بود اما اینجا برق نبود، برق که نباشد تمام کار های ما مثل آشپزی، آماده کردن چای و آب گرم کردن برای کالاشویی برای همه از گاز استفاده میکنیم.»
برق که نباشد تمام کار های ما مثل آشپزی، آماده کردن چای و آب گرم کردن برای کالاشویی برای همه از گاز استفاده میکنیم
باشندگان این ولایتها تأکید میکنند که ادامهٔ قطع مکرر برق در فصل زمستان، چالشهای جدی به همراه دارد و خواهان رسیدگی مسئولان حکومت طالبان به این وضعیت هستند.
دفتر والی حکومت طالبان در هرات تایید کرده که لین انتقال برق ۲۲۰ کیلوولت وارداتی از ترکمنستان ، بامداد روز شنبه ۲۰ دسمبر قطع شده است.
دافغانستان برشنا شرکت تحت کنترل حکومت طالبان میگوید تلاش میکند تا این لین را که به دنبال برفباری شدید و یخبندان دچار مشکل تخنیکی شد و جریان برق آن قطع گردید، دوباره وصل کند.
در اعلامیه این شرکت که روز یکشنبه ۲۱ دسمبر در شبکه ایکس منتشر شده آمده که به منظور ترمیم آسیبهای وارده، از جمله یک پایه تخریب شده، یک پایه خم شده، پنج فاصلهٔ لین قطع شده و دو براکت آسیب دیده، تیمهای تخنیکی به ساحهٔ بند بغرچر در ولایت هرات اعزام شدهاند.
در واکنش به این اعلامیه، دهها تن از کاربران، بهویژه باشندگان شهر کابل، در بخش تبصرهها در شبکههای اجتماعی مربوط به دافغانستان برشنا شرکت نوشتهاند که در دو روز گذشته با قطع برق روبهرو بودهاند.
آنان انتقاد کردهاند که چرا تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری از قطع لین های برق، بهویژه در برابر اوضاع نامساعد جوی و فصل زمستان، روی دست گرفته نمیشود و گفتهاند که در سالهای گذشته نیز رویدادهای مشابه رخ داده است.
در فصل زمستان، به دلیل سردی هوا و افزایش مصرف برق، قطع و ناپایداری جریان برق در ولایت های مختلف افغانستان افزایش مییابد و این وضعیت زندگی شهروندان و فعالیت مراکزی مانند شفاخانهها و سایر مراکز عامه را با مشکل روبهرو میسازد.
افزون بر این، در موارد دیگر نیز عواملی چون رویدادهای طبیعی، مشکلات تخنیکی و فرسودگی لین ها باعث قطع یا کاهش جریان برق در بخشهایی از کشور شده است.
در اواسط ماه اکتوبر لین انتقال ۲۲۰ کیلوولت برق وارداتی از ازبکستان در نتیجهٔ تکانهای زلزله قطع شد که در پی آن، جریان برق در یازده ولایت، بهشمول کابل، بهطور قابل توجه کاهش یافت.
افغانستان در سال های اخیر بخش عمدهای از برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه، از جمله ازبکستان، ترکمنستان، ایران و تاجیکستان تأمین میکند.
برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد (UN-Habitat) یک هفته قبل گفت که قطع مکرر برق در افغانستان، زندگی روزمره مردم را مختل و فعالیت های اقتصادی را محدود ساخته است.
یوان-هبیتات تاکید کرده که خانوادهها در سراسر افغانستان هر روز با قطع برق مواجه اند و این موضوع نیاز فوری به راهحلهای پایدار و درازمدت را نشان میدهد.