صلیب سرخ بین المللی خواهان تامین درآمد و رسیده گی به ریشه های بحران در افغانستان شد

کمیته بین المللی صلیب سرخ «آی سی آر سی » می گوید در حالی که کمک‌ های نجات‌بخش در افغانستان همچنان حیاتی است، تلاش‌ های دومدار برای تأمین درآمد زندگی مردم و رسیدگی به ریشه‌ های بحران به طور فوری ضروری است.

این کمیته در گزارشی به روز دوشنبه ۲۲ دسمبر گفته که چالش ‌های بشری افغانستان ناشی از بی‌ثباتی اقتصادی، شوک‌ های اقلیمی، آوارگی، تحریم‌ های اقتصادی و کاهش مشارکت بین‌المللی است.

در ادامه آمده که درآمد کم، نبود شغل و دسترسی ناکافی به خدمات صحی بسیاری از خانواده‌ها را به بحران سوق می دهد.

در این گزارش کمیته بین المللی صلیب سرخ آمده که شرایط زمستانی همچنین چالش‌ های گسترده‌تری را در کشور تشدید می‌کند، جایی که مشکلات اقتصادی و ناامنی غذایی بسیاری از خانواده‌ها را قادر به آماده شدن برای فصل سرد نکرده است.

«آی سی آر سی » افزوده که امسال، افغانستان شاهد افزایش شدید بازگشت پناهندگان از ایران و پاکستان بود که جوامع و خدمات شکننده را تحت فشار قرار داد.

شماری از شهروندان افغانستان تاکید می‌کنند که در کنار کمک‌ های بشردوستانه، به معضل بیکاری نیز توجه شود و حکومت طالبان و جامعه جهانی زمینه ایجاد کار و درآمد برای افغان‌ها را فراهم کنند.

یک باشنده ولایت ننگرهار که بدنبال کار است و نخواست نامش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:

«از یکطرف کار و بار نیست و از سوی دیگر قیمت مواد غذایی بلند شده می رود وقتی کار و پول نباشد مردم به واسطه چه مواد غذایی بخرند،ما از جامعه جهانی می خواهیم که کمک های خود را دریغ نکنند دولت هم باید در این بخش توجه جدی کند همچنان خواست ما از جامعه جهانی اینست همان پروژه های که در افغانستان متوقف مانده دوباره آغاز کند تا از این طریق افغان های بیکار، صاحب کار شده و برای شان مزد کار داده شود.»

یک جوان ساکن شهر کابل که او نیز در جستجوی کار است و نخواست نامش در گزارش ذکر شود در این مورد می گوید:

«همین حالا به وزارتخانه های که من بخاطر کار مراجعه می کنم به هر وزارت که می روم خلص سوانح دارم،پوهنتون خوانده ام،ماستری هم دارم،اما کارهای بلند را به دسترس جوانان قرار نمی دهند،کسانی که از خودشان است به مقام های بلند دست می یابند،اما یک جوان افغان که در همینجا تعلیم و تحصیل کرده و در خارج از افغانستان درس خوانده وقتی برمی گردد آنان نه وظیفه استخدام می شوند نه زمینه کار فراهم است،امید است که در این عرصه سازمان ملل متحد،اتحادیه اروپا و کسانی در افغانستان و برنامه ریزی ها در این کشور ذیدخل هستند به این نکات بسیار توجه کنند.»

ادعاها درباره گماشتن افراد نزدیک به مقام‌ های طالبان در اداره ‌های مختلف دولتی، پیش از این نیز توسط جوانان افغان مطرح شده، اما سخنگویان طالبان آن را رد کرده‌اند،طالبان همواره گفته‌اند در تلاش برای کاهش بیکاری هستند، اما افرادی که با آنان گفت‌وگو شده می‌گویند این اقدامات تاکنون به گونه مناسب عملی نشده اند.

بر اساس گزارش‌ها، پس از روی کار آمدن طالبان، بیکاری در افغانستان افزایش یافته است، زیرا بسیاری از شرکت‌ ها و سازمان ‌های بین‌المللی فعالیت خود را کاهش داده و از این کشور رفته اند و پروژه‌ های اقتصادی و خدماتی متوقف شده اند.

بانک جهانی در ماه فبروری سال جاری اعلام کرد که بیکاری، کمبود منابع، فقر بلند دوامدار و پائین بودن قدرت خرید ، میلیون ‌ها افغان را در معرض خطر قرار داده است.

پیش از این، نهاد های مختلف بین‌ المللی هشدار داده اند که کاهش کمک‌ های بین‌ المللی به افغانستان این کشور را با بحران گسترده بشری روبرو کرده است.

دفتر هماهنگی امور بشردوستانهٔ سازمان ملل متحد (اوچا) در اوایل دسمبر در گزارشی پیش‌بینی کرد که در سال آینده میلادی ، حدود ۲۱ اعشاریه ۹ میلیون افغان، به کمک ‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت.

(اوچا) افزوده که وضعیت نامناسب بشری به‌ ویژه برای زنان و دختران، ناامنی غذایی، خشکسالی ناشی از تغییرات اقلیمی، بازگشت گسترده مهاجران، زلزله های مرگبار، سیلاب ‌ها و بیماری‌ های مختلف از جمله عواملی هستند که شرایط را در افغانستان بیش از پیش وخیم کرده‌اند.