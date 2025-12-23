یک عضو شاخه خراسان داعش توسط ترکیه در مرز میان پاکستان و افغانستان دستگیر شد.

سازمان اطلاعات ترکیه یک عملیات گسترده را در منطقهٔ مرزی افغانستان–پاکستان انجام داده و یک تبعهٔ ترکیه را که نقش ارشد در گروه داعش داشت، بازداشت کرده است. رسانههای دولتی ترکیه شام دوشنبه در این مورد گزارش دادند.
خبرگزاری آنادولو به نقل از منابع امنیتی ترکیه اعلام کرد که فرد مظنون «مهمت گورن» شناسایی شده که گفته میشود در شاخهٔ خراسان گروه داعش فعالیت میکرد.
بر اساس این گزارش، گورن مسئول سازماندهی حملات انتحاری علیه غیرنظامیان در افغانستان، پاکستان، ترکیه و اروپا بوده است.
همچنین گفته میشود که او از حملات هوایی در پاکستان که جنگجویان داعش را هدف قرار میداد، جان به سلامت برده بود.
داعش-خراسان، شاخهٔ محلی گروه داعش، مسئولیت برخی از مرگبارترین حملات سالهای اخیر در افغانستان، پاکستان و فراتر از آن را بر عهده گرفته است، حملاتی که بسیاری از آنها غیرنظامیان را هدف قرار دادهاند.