کمیته تحقیقات روسیه صبح روز دوشنبه ۲۲ دسمبر در بیانیهای اعلام کرد که یک وسیله انفجاری که زیر یک موتر جاسازی شده بود، در یکی از سرکهای حاشیه پایتخت روسیه منفجر شد.
در این بیانیه آمده است که جنرال فانیل ساروروف، رئیس اداره آموزش عملیاتی لوی درستیز نیروهای مسلح روسیه، در نتیجه جراحات ناشی از این انفجار جان باخت.
اداره اطلاعات نظامی اوکراین، که مسئولیت چندین حمله مشابه را که به کشته شدن چهرههای سرشناس در خاک روسیه انجامیده، بر عهده گرفته است، تا تهیۀ این گزارش به پرسشهای رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی درباره این رویداد پاسخ نداد.
کانال تلگرام روسیزبان «بازا» گزارش داد که موتر حامل ساروروف پیش از انفجار مسافت کوتاهی را طی کرده بود.
ویدیویی که از سوی کمیته تحقیقات از محل حادثه منتشر شده، یک موتر سفید بهشدت آسیبدیده را نشان میدهد که در یک پارکینگ و در میان موترهای دیگر قرار دارد.
این کمیته گفت یکی از سناریوهای احتمالی که در دست بررسی است، این است که نیروهای ویژه اوکراین بمب را کارگذاری کرده باشند.
ساروروف ۵۶ ساله، پیشتر در جنگ علیه شورشیان در چچن و همچنان در عملیاتهای نظامی روسیه در سوریه در سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶ جنگیده بود.
او در سال ۲۰۲۴ از سوی ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، به رتبه دگرجنرال ارتقا یافت.
بر بنیاد گزارش گروه تحقیقی موسوم به "پروجیکت" ساروروف همچنان در جنگ علیه اوکراین مشارکت داشت.
مرگ ساروروف یک ترور دیگر از یک افسر بلندپایه نظامی روسیه در ماههای اخیر را رقم میزند.
در ماه اپریل، جنرال یاروسلاو موسکالیک زمانی کشته شد که یک موتر در یکی از سرکهای حومه مسکو، در حالی که او در نزدیکی آن قدم میزد، منفجر شد.
نهادهای قضایی روسیه فردی را در ارتباط با انفجاری که به کشته شدن موسکالیک انجامید، متهم کردهاند و ادعا دارند که او از سوی نهادهای اطلاعاتی اوکراین پول دریافت کرده بود.
در دسمبر ۲۰۲۴، دگروالجنرال ایگور کیریلوف زمانی جان باخت که بمبی جاسازیشده در یک اسکوتر برقی در پیادهرو، هنگام خروج او از ساختمان آپارتمانش در مسکو، منفجر شد.
کیریلوف رهبری واحد نظامی روسیه را بر عهده داشت که مسئول نظارت بر دفاع در برابر حملات هستهای، کیمیاوی و بیولوژیکی بود.
مقامهای روسیه همچنان اوکراین را مسئول آن انفجار دانستند.