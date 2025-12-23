تیم والیبال زنان افغانستان تیم بنگلادش را شکست داد

تیم والیبال زنان افغانستان روز دوشنبه تیم بنگلادش را در رقابتهای قهرمانی والیبال زنان آسیای مرکزی شکست داد.
این مسابقه در شهر ماله، پایتخت مالدیو، برگزار شد؛ شهری که از یک هفته پیش میزبان این تورنمنت منطقهای است.
پیش از این، تیم افغانستان دو دیدار پیاپی خود را برابر قرغیزستان و تیم میزبان، مالدیو، واگذار کرده بود.
در رقابتهای قهرمانی والیبال زنان آسیای مرکزی، تیمهای افغانستان، بنگلادش، مالدیو و قرغیزستان حضور دارند و این مسابقات تا ۲۵ دسامبر ادامه خواهد داشت.
تیم والیبال زنان افغانستان بیشتر فعالیتهای خود را در تبعید انجام میدهد، زیرا از سال ۲۰۲۱ به این سو، محدودیتهای اعمالشده از سوی طالبان، مشارکت زنان را در عرصههای ورزشی و اجتماعی محدود کرده است.