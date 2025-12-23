حکومت هند و طالبان میگویند قصد دارند در راستای تقویت نظام صحی افغانستان همکاریهای مشترکی داشته باشند.
وزارت خارجه هند روز دوشنبه ۲۲ دسمبر در اعلامیهای تأکید کرده است که این کشور مراکز درمان سرطان را در افغانستان ایجاد میکند و تیمی از داکتران هندی برای همکاری و تبادل تجربه با داکتران افغان به این کشور فرستاده میشود تا مهارتها و ظرفیتهای موجود تقویت شود.
وزارت خارجه هند افزوده که این تعهدات در جریان سفر نورجلال جلالی، وزیر صحت عامه طالبان، به هند از ۱۶ تا ۲۱ دسمبر ۲۰۲۵ صورت گرفته است.
در ادامه آمده که هند بر تعهد خود مبنی بر ادامه کمکهای بشری و همکاری در بخشهای صحی با افغانستان تأکید کرده است.
شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، نیز روز سهشنبه ۲۳ دسمبر در صفحه ایکس «توییتر سابق» خود سفر اخیر وزیر صحت عامه طالبان را به هند پُردستاورد خوانده است.
او نوشته است که در این سفر، حکومت هند و نهادهای مرتبط چندین کمک مهم ارائه کردند که این کمکها شامل واکسینهای مختلف به ارزش پنج میلیون دالر، یک دستگاه رادیوتراپی سه میلیون دالری برای بخش سرطان، پنج تن ادویه این بیماری به ارزش یک میلیون دالر، یک دستگاه سیتیاسکن به ارزش ۳۰۰ هزار دالر برای این بخش و ساخت و ظرفیتسازی یک شفاخانه و یک مرکز تخصصی تلاسیمیا به ارزش ۵۰۰ هزار دالر میشود.
در این حال اتحادیه اسلامی طبی افغانستان کمکهای هند در بخش صحت افغانستان را مهم خوانده و تأکید میکند که در شرایط فعلی که مسیرهای پاکستان با افغانستان مسدود است، همکاری هند با افغانستان ضروری و مؤثر است.
داکتور وحیدالله مصلح، رئیس این اتحادیه، در مورد نیازهای افغانستان در بخش طبابت که نیازمند حمایت هند است، به رادیو آزادی گفت:
«ما ضرورت داریم که یک شفاخانه مجهز داشته باشیم تا بیماران ما مجبور نشوند برای تداوی به بیرون از افغانستان بروند و هند میتواند که در بخش کمکهای عاجل طبی بشری همکاری کند، همچنان در بخش ایجاد مراکز کلینکهای خاص برای تداوی طفل و مادر سرمایهگذاری کند. هرچند در بخش امراض قلبی و جراحی اعصاب داریم، اما در این بخش هم عملیاتهای خیلی پیچیده است که باید در داخل افغانستان حمایت شود و هند میتواند نقش مهم را ایفا کند.»
در این حال داکتر عبدالحق قاضیزاده، یکی از متحصص پیشین بخش اطفال شفاخانه صحت طفل اندراگاندی در کابل، نیز کمکهای هند را در بخشهای مختلف مؤثر میداند.
«در گذشته در شفاخانه صحت طفل اندراگاندی از طرف حکومت هند ادویه مجانی به مریضها داده میشد، در بخش وسایل تشخیصیه هم هند کمک میکرد. در کنار این کمکها داکتران هندی میآمدند و در واردها همراه با داکتران یکجا کار میکردند و بسیار چیزها را میآموختیم. اگر تعهدات و وعدهها مثل سابق باشد و جامعه عمل بپوشد، برای بخش صحت افغانستان بسیار مفید است.»
چهار روز قبل جگت پراکاش، وزیر صحت هند، نیز در صفحه ایکس خود نوشته بود که یک محموله بزرگ دوا همراه ۱۲۸ دستگاه سیتیاسکن در حال ارسال به افغانستان است.
رندهیر جیسوال، سخنگوی وزارت خارجهٔ هند، روز پنجشنبه ۱۳ قوس هم گفت که دهلینو در چوکات برنامهٔ کمکهای بشردوستانهٔ خود، نزدیک به ۶۴ هزار دوز واکسین انفلونزا و مننژیت «التهاب پوش مغز و نخاع» را به ادارههای صحی حکومت طالبان تسلیم کرده است.
هند پیش از این برای تقویت سکتور صحی افغانستان، ماه گذشته تجهیزات طبی، دواهای ضروری و واکسینها را به این کشور ارسال کرد.
پس از تیره شدن روابط بین حکومت طالبان و پاکستان به اثر درگیریهای مرزی و انجام حملات هوایی به افغانستان که آن کشور نسبت داده شده، پاکستان راههای ترانزیتی و تجارتی میان دو کشور را مسدود کرده است.
حکومت طالبان نیز در عکسالعمل به این اقدام پاکستان، واردات کالاها بهشمول ادویه از آن کشور را متوقف اعلام کرد و در تلاش یافتن راههای بدیل شده است.
اخیراً هند و حکومت طالبان روابط خود را در بخشهای سیاسی، اقتصادی و صحی گسترش دادهاند.
پیش از سفر نور جلال جلالی، وزیر صحت عامه حکومت طالبان، برخی از مقامهای دیگر حکومت طالبان از جمله امیرخان متقی، وزیر خارجه آنان، و نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان، به هند سفر کرده و تعهداتی را در بخش تحکیم روابط دوجانبه و ترانزیت و تجارت با آن کشور داشتهاند.