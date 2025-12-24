باغداران ننگرهار از افزایش حاصلات مالته در سال جاری ابراز رضایت کردند

در یکی از باغ‌های مالته در ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار که بیش از ده نفر مصروف کار اند؛ مالته‌ها را از درختان می‌چینند و برای جاگذاری در کریت‌ها به یک مرکز واحد انتقال می‌دهند.

در مقایسه با سال گذشته، حاصلات ما بسیار خوب است و به قیمت مناسب هم فروخته شده است

عطاالله مالک این باغ، به رادیو آزادی گفت که خوشحال است، زیرا به گفتهٔ او حاصلات باغش امسال خوب بوده است: «در مقایسه با سال گذشته، حاصلات ما بسیار خوب است و به قیمت مناسب هم فروخته شده است. ما با انجنیران زراعت مشوره کردیم؛ آنان گفتند از این دوا و این کود استفاده کنید، که نتیجه‌اش حاصلات بسیار خوب بوده است.»

یکی از کارگران این باغ که مصروف چیدن مالته از درختان است، نیز در صحبت با رادیو آزادی گفت که خوشحال است، زیرا در داخل کشور برایش زمینهٔ کار فراهم شده است: «نامم امان‌الله است، باشندهٔ ولسوالی بهسود هستم. بسیار خوشحال هستم که در وطن خود کار و بار داریم. از کسانی که این باغ‌ها را کشت کرده‌اند هم بسیار تشکر می‌کنیم، چون برای افراد فقیر مثل ما زمینهٔ کار فراهم شده است.»

ریاست زراعت حکومت طالبان در ننگرهار می‌گوید که در این ولایت در ۲۶ هزار جریب زمین درختان مالته غرس شده و امسال میزان حاصلات آن نسبت به سال گذشته ده درصد افزایش یافته است.

در ننگرهار در ۲۶ هزار جریب زمین باغ‌های مالته ایجاد شده است

اجمل سبحانی سخنگوی این ریاست به رادیو آزادی گفت: «از سوی ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ننگرهار و شرکت امارتی کانال، در ننگرهار در ۲۶ هزار جریب زمین باغ‌های مالته ایجاد شده است که بر اساس برآوردها، امسال ۷۶۰۰ متریک تُن حاصل از آن به‌دست خواهد آمد که نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.»

او می‌گوید که آنان تلاش دارند زمین‌های دولتی را به اجاره بدهند تا باغ ‌های بیشتری از مالته در آن ایجاد شود.

او افزود، باغ ‌هایی که به‌تازه‌گی از سوی ریاست زراعت و شرکت دولتی کانال ایجاد شده‌اند، هنوز حاصل نداده‌اند، اما در چند سال آینده آن‌ها نیز به حاصل‌دهی می‌رسند و افغانستان در بخش مالته به خودکفایی خواهد رسید.

شماری از افرادی که این مالته‌ها را خریداری کرده‌اند، از طعم آن تعریف می‌کنند.

زرمیـنه، باشندهٔ کابل، که می‌گوید هفتهٔ گذشته به جلال‌آباد رفته بود، به تاریخ ۲۳ دسمبر به رادیو آزادی گفت: «در شهر جلال‌آباد مالته بسیار زیاد بود. دو نوع مالته داشت؛ یک نوع آن بسیار خوب بود که یک سیر آن (هفت کیلوگرام) به ۵۰۰ افغانی فروخته می‌شد و نوع دیگر آن یک سیر ۴۰۰ افغانی بود. مالته‌های وطن بسیار خوش‌مزه است و نسبت به مالته‌های پاکستانی بهتر است.»

فصل حاصلات مالته امسال در ننگرهار در حالی فرا رسیده است که تمام راه‌های این کشور با پاکستان بسته است.

پیش از این، مقدار زیادی از مالته از پاکستان وارد می‌شد.

یک منبع در وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که علاوه بر ننگرهار، در کنر، لغمان و خوست نیز باغ‌های مالته وجود دارد، اما به گفتهٔ او بیشترین مقدار مالته از باغ‌های ننگرهار به‌دست می‌آید.