شرکت تولید نوشابه های الکولی پاکستان مجوز صادرات به خارج را دریافت کرد

چهارشنبه ۳ جدی ۱۴۰۴ کابل ۰۷:۳۷
بزرگترین و قدیمی‌ترین شرکت تولید نوشابه های الکولی پاکستان اجازۀ صادرات به خارج از این کشور را دریافت کرد. شرکت موسوم به "مری بریوری" در سال ۱۸۶۰ تأسیس شده است. در سال مالی گذشته ، درآمد آن از ۱۰۰ میلیون دالر فراتر رفت؛ بیش از نیمی از این رقم از فروش مشروبات الکلی به دست آمد و بقیه از نوشیدنی‌های غیرالکلی و تولید بوتل. این مقدار در آمد به این دلیل چشمگیر است که فروش الکل در پاکستان به مسلمانان ممنوع بوده و تنها اقلیت‌های دینی — که شمارشان حدود ۹ میلیون نفر است — و خارجی‌ها می‌توانند در چند فروشگاه مجاز یا هوتل‌های مجلل، مشروبات الکولی بخرند.

