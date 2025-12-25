این سازمان در گزارشی که روز چهارشنبه، ۲۴ دسمبر منتشر کرده گفته که این افراد شامل دارندگان کارت‌‌های "پی او آر" و "ای سی سی" و افراد بدون مارک بوده اند.

در گزارش آمده که در حال حاضر حدود ۲ میلیون افغان در پاکستان بسر می برند.

یو ان اچ سی آر افزوده که تنها در ماه نوامبر بیش از ۱۷۱ هزار افغان به افغانستان بازگشته‌اند که نزدیک به ۳۸ هزار تن آنان از طریق گذرگاه‌های چمن، تورخم و بهرامچه اخراج شده‌اند.

کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در این گزارش گفته که افغان‌ها در پاکستان با محیط حفاظتی نامناسب از جمله بازداشت، اخراج اجباری، ضبط مدارک و اخاذی مواجه‌اند و تخلیه خانه‌ها به دلیل نداشتن مدارک قانونی باعث بی‌خانمانی گسترده شده و در این روند بیشتر خانواده‌های دارای ‌سرپرست زن آسیب‌پذیر هستند و حتی برخی خانواده‌ها در پارک‌ها و مساجد پناه گرفته‌اند.

از سوی هم شماری از مهاجران افغان در پاکستان می گویند که توقف تمدید ویزه افغان‌ها در این کشور باعث بازداشت و اخراج گستردۀ آنان به افغانستان شده است.

مهاجران افغان در این اواخر با مشکلات بسیار جدی بازداشت و اخراج اجباری به افغانستان مواجه هستند.

یک افغان ساکن اسلام آباد که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:

"مهاجران افغان در این اواخر با مشکلات بسیار جدی بازداشت و اخراج اجباری به افغانستان مواجه هستند، همه روز پولیس به محلاتی که افغان‌ها زندگی می‌کنند می‌آید خانه‌ها را تلاشی می‌کند هر کسی که ویزه نداشته باشد آنان را بازداشت می‌کند، شاید نود درصد افغان‌های که در پاکستان هستند ویزه نداشته باشند؛ زیرا حدود پنج ماه می‌شود که دولت پاکستان روند تمدید ویزه را متوقف ساخته و هیچ ویزه‌ای تمدید نمی‌شود و این وضعیت باعث شده که پولیس همه روزه بیاید مردم را دستگیر کرده و به محلات نگهداری برده و از آنجا به افغانستان اخراج کند."

شماری از مهاجران افغان پیش‌ از این نیز گفته اند که در نزدیک به شش ماه گذشته روند تمدید ویزۀ مهاجران در پاکستان متوقف شده و این وضعیت باعث شده که حتی کسانی که پیشتر وضعیت قانونی داشتند، اکنون مهاجران غیرقانونی محسوب شوند و در معرض بازداشت و اخراج قرار گیرند.

این درحالیست که به گزارش آج نیوز پاکستان، شهباز شریف صدراعظم این کشور در یک نشست امنیتی در سطح بالا در ماه اکتوبر گفته که تنها اتباع افغان دارای ویزۀ معتبر اجازۀ اقامت در آن کشور را خواهند داشت.

در همین حال شماری از افغان‌هایی که از پاکستان به افغانستان اخراج شده اند، می‌گویند که با رفتارهای نامناسبی در آنجا روبرو بوده اند.

ا افغان‌ها طوری برخورد می‌شود که مجرم باشند و آنان را قسمی با خود می‌برند که درخور کرامت انسانی باشد، نیست.

یکی از آنان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:

"ما به افغانستان دیپورت شدیم، متاسفانه تمدید ویزه در این اواخر کاملا متوقف شده و همچنان دیپورتی جریان دارد، در تلاشی خانه‌به‌خانه مردم که در هر وضعیت باشند هیچ لحاظ‌شان را نمی‌کنند، حتی اگر مریض باشند ،طفل یا طفل شیرخوار داشته باشند یا موسفید باشند هیچ معیاری برای آنان در نظر نمی‌گیرند و با افغان‌ها طوری برخورد می‌شود که مجرم باشند و آنان را قسمی با خود می‌برند که درخور کرامت انسانی باشد، نیست."

کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در گزارش تازۀ خود همچنان گفته که دسترسی به آموزش و خدمات صحی برای مهاجران محدود است و افغان‌ها با محدودیت‌های شدید معیشتی روبه‌رو بوده که باعث پریشانی شده و نیازهای سلامت روان و حمایت روانی-اجتماعی را بیشتر ساخته و درعین زمان خطرات حفاظت از کودکان و خشونت مبتنی بر جنسیت همچنان رو به افزایش است.

در حالی که بسیاری از مهاجران افغان در پاکستان از کندی روند پرونده‌های مهاجرت‌شان شکایت دارند، براساس گزارش "یو ان اچ سی آر" در ماه نوامبر، فقط ۲۹ پناهنده برای بررسی به کشورهای مهاجرپذیر معرفی شده‌اند و در سال ۲۰۲۵، مجموعاً ۱هزار و ۵۱۱ افغان از پاکستان به این کشورها فرستاده شده‌اند.

شماری از خبرنگاران، فعالان حقوق بشر، کارمندان دولتی نظام جمهوری پیشین و نیروهای نظامی که پس از رویکار آمدن حکومت طالبان در افغانستان در چهارسال گذشته برای پیشبرد پرونده‌های مهاجرت خود به پاکستان رفته‌اند، می‌گویند که ویزه‌ هایشان تمدید نشده و در معرض بازداشت و اخراج قرار دارند.