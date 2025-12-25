جنرال اکرامالدین سریع، به عنوان قوماندان امنیه ولایتهای تخار، بغلان و نورستان در حکومت جمهوری مخلوع افغانستان کار کرده بود.
سکرتر و یکی از بستهگان نزدیک او روز پنجشنبه «۲۵ دسمبر» به رادیو آزادی گفت که سریع و یکی از همکارانش با تخلص صافی، شام چهارشنبه حوالی ساعت شش شام، حین بازگشت از دفتر به سمت خانه توسط دو فرد مسلح "نقابدار ناشناس" در تهران کشته شدند.
نهتنها ما و خانوادههایمان، بلکه دیگر نظامیان نیز بهشدت نگران اند که چرا چنین رویدادی در قلب تهران رخ دادهاست
این منبع که بهدلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، از تهران و از خانه جنرال سریع به رادیو آزادی گفت: "خانه جنرال صاحب و دفتر ما فقط دو یا سه خانه فاصله دارد. وقتی او بهسوی خانه میرفت، در مسیر راه افراد نقابدار بر او حمله مسلحانه کردند. در کنارش یک قوماندان دیگر به نام صافی بود. سه مرمی به قلب، کمر و بدن جنرال صاحب اصابت کرد و پیش از رسیدن به شفاخانه، در راه جان باخت. بدون شک نهتنها ما و خانوادههایمان، بلکه دیگر نظامیان نیز بهشدت نگران اند که چرا چنین رویدادی در قلب تهران رخ دادهاست."
او افزود که یکی دیگر از همراهانشان نیز بهشدت زخمی شدهاست.
به گفته او، اکرامالدین سریع برای حل مشکلات اقامتی نظامیان پیشین افغان در تهران یک دفتر باز کرده بود.
سکرتر آقای سریع میافزاید که تا هنوز در مورد مراسم تدفین جسد اکرامالدین سریع در خاک ایران و یا انتقال او به افغانستان تصمیمی گرفته نشده است.
وی از حکومت ایران و جامعه جهانی خواست که عاملان این رویداد را بازداشت کرده و مجازات کنند.
وقوع این رویداد در تهران بسیاری از نظامیان پیشین افغان مقیم ایران را نسبت به امنیت خود، خانوادهها و همکارانشان شدیداً نگران کردهاست.
از زمانیکه این حادثه رخ داده، نگرانی ما درباره خود، خانوادهها و همکارانمان چند برابر شدهاست
یک جنرال پیشین وزارت داخله افغانستان که در تهران زندهگی میکند و بهدلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت: "قطعاً، تنها ما نیستیم، تمام دوستانمان که اینجا با آنها در تماس هستیم، شدیداً نگران اند. همه در گروهها نوشته اند که احتیاط کنید، تماس نگیرید و رفتوآمد نداشته باشید. از زمانیکه این حادثه رخ داده، نگرانی ما درباره خود، خانوادهها و همکارانمان چند برابر شدهاست. حکومت ایران باید به وضعیت ما توجه کند."
همچنین یک نظامی پیشین افغان مقیم شهر شیراز و کارمند سابق ریاست امنیت ملی افغانستان که او نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که از یکسو در ایران احساس امنیت نمیکند و از سوی دیگر بهدلیل تهدیدهای امنیتی نمیتواند به افغانستان بازگردد.
اینجا احساس خطر میکنیم و به افغانستان هم رفته نمیتوانیم
به گفته او، این وضعیت او و بسیاری از نظامیان پیشین افغان را در حالت بلاتکلیفی قرار دادهاست: "ما هم اینجا با ترس زندهگی میکنیم. مشکلات ما بسیار زیاد است. این وضعیت در یک ماه اخیر بهشدت بدتر شدهاست. اینجا احساس خطر میکنیم و به افغانستان هم رفته نمیتوانیم. اگر از اینجا ما را بازداشت و دیپورت کنند، از جامعه جهانی میخواهیم از طالبان تضمین بگیرند که اگر ما به افغانستان بازگردانده شویم، به ما آسیبی نرسانند. پیش از این هم فرماندهان ما در اینجا کشته شدهاند، برخی رسانهای شدهاند و برخی نه."
واکنشها:
نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندهگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد، پس از این رویداد در صفحه اکس (تویتر سابق) خود کشته شدن این دو نظامی پیشین افغان را محکوم کرده و آن را "یک جنایت سازمانیافته و زنگ خطر جدی" خوانده است.
فایق نوشته است که "حذف نظامیان پیشین افغانستان حتی در تبعید نیز ادامه دارد و عاملان آن از معافیت کامل برخوردارند و سکوت در برابر این جنایت، همکاری با آن است".
همچنین نصیر احمد اندیشه، نماینده افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، این قتل را "برنامهریزی شده" دانسته و خواستار تحقیقات جدی شدهاست.
شماری دیگر از جنرالها و مقامهای پیشین افغان نیز پیامهای مشابهی را در شبکههای اجتماعی خود منتشر کردهاند.
با این حال، مقامهای ایرانی تا کنون در باره این قتل اظهار نظری نکردهاند.
جبهه مقاومت ملی افغانستان نیز با نشر بیانیهی در صفحه اکس "تویتر سابق" خود، کشته شدن اکرامالدین سریع و همکارش را محکوم کرده، اما علی میثم نظری، سخنگوی این جبهه شام چهارشنبه در بیانیهی جداگانۀ در صفحه اکس (تویتر سابق) خود، طالبان را به دست داشتن در این قتل متهم کردهاست.
رادیو آزادی تلاش کرد نظر وزارت امور داخله حکومت طالبان را در مورد این ادعا جویا شود، اما عبدالمتین قانع سخنگوی این وزارت، تا زمان نشر این گزارش به پرسشهای رادیو آزادی پاسخ نداد و هیچ مقام دیگر طالبان نیز تا کنون در این باره اظهار نظر نکردهاست.
اکرامالدین سریع، فرمانده نظامی در جمهوری مخلوع افغانستان که در تهران زندهگی میکرد و با بسیاری از نظامیان پیشین افغان در ارتباط بود، همواره حکومت طالبان را به کشتن و بازداشت نظامیان سابق افغان متهم میکرد و از مخالفان حکومت طالبان بهشمار میرفت.
این دومین قتل چهرههای ضد طالبان در ایران طی ماههای اخیر است.
چهار ماه پیش، یک قوماندان پیشین جهادی به نام معروف غلامی نیز در شهر مشهد این کشور توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد.
گزارشها درباره کشته شدن این نظامیان در تهران و متهم شدن طالبان، در حالی مطرح میشود که پیشتر، در ۲۱ آگست سال جاری، روزنامه بریتانیایی تلگراف گزارش داده بود که در نتیجه یک معامله استخباراتی میان سپاه پاسداران ایران و حکومت طالبان، طالبان فهرستی را در اختیار ایران قرار دادهاند که شامل نام همکاران نظامی افغان بریتانیا و «جاسوسان» در افغانستان بوده است.
در آن گزارش آمده بود که ایران میخواهد از این افراد بهعنوان ابزار فشار در مذاکرات خود با غرب درباره برنامه هستهای خود استفاده کند و در مقابل، طالبان انتظار دارند ایران حکومتشان را بهرسمیت بشناسد.
با این حال، در آن زمان ایران و حکومت طالبان بهطور رسمی در این باره اظهار نظری نکردند.
بستهگان اکرامالدین سریع به رادیو آزادی گفتهاند که او ۵۲ ساله، باشندۀ اصلی ولایت کاپیسا، پدر چهار فرزند (دو پسر و دو دختر) بود و پس از سقوط حکومت جمهوری مخلوع افغانستان در سال ۲۰۲۱، همراه با خانوادهاش به تهران ایران، مهاجرت کرده بود.