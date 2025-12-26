دونالد ترمپ: مواضع گروه دولت اسلامی در نایجریا هدف حمله قرار گرفت

ایالات متحده به درخواست حکومت نایجریا، بر مواضع افراد مسلح گروه دولت اسلامی معروف به داعش در این کشور حملهٔ هوایی انجام داده است.

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده و اردوی این کشور روز پنج‌شنبه اعلام کردند که داعش در این منطقه بر مسیحیان حمله می‌کرد.

رئیس‌جمهور ترمپ در پیامی در شبکهٔ «تروت سوشیال» گفت که به دستور او به‌عنوان سر قوماندان اعلی قوای مسلح، ایالات متحده در شمال‌غرب نایجریا یک حملهٔ نیرومند و مرگبار بر تروریست‌های داعش انجام داده است؛ افرادی که به‌گونهٔ ویژه مسیحیان بی‌گناه را هدف قرار داده و به‌طور بی‌رحمانه می‌کشتند.

فرماندهی اردوی ایالات متحده در افریقا در صفحهٔ ایکس نوشته است که این حمله به درخواست مقام‌های نایجریا انجام شده و در آن شماری از اعضای داعش کشته شده‌اند.

نیروهای امریکایی این حمله را پس از آن انجام دادند که دونالد ترمپ در اواخر ماه اکتوبر هشدار داده بود، اگر اعضای داعش به خشونت پایان ندهند، احتمال مداخلهٔ نظامی امریکا وجود دارد.

خبرگزاری رویترز روز دوشنبه گزارش داده بود که امریکا از اواخر ماه نومبر به این‌سو، برای جمع‌آوری معلومات استخباراتی، پروازهایی را بر فراز مناطق وسیع نایجریا انجام داده است.

حکومت نایجریا گفته است که گروه‌های مسلح هم مسلمانان و هم مسیحیان را هدف قرار می‌دهند و ادعاهای امریکا مبنی بر آزار مسیحیان، وضعیت پیچیدهٔ امنیتی این کشور را به‌درستی بازتاب نمی‌دهد و تلاش‌ها برای حفظ آزادی مذهبی را نادیده می‌گیرد.

با این حال، حکومت نایجریا پذیرفته است که برای تقویت نیروهایش در برابر گروه‌های مسلح، با امریکا همکاری خواهد کرد.

در نایجریا اکثریت جمعیت را مسلمانان تشکیل می‌دهند که بیشتر در شمال این کشور زندگی می‌کنند و مسیحیان عمدتاً در جنوب نایجریا به سر می‌برند.