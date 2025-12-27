بر اساس گزارش مشترک این دو نهاد ملل متحد که روز جمعه ۲۶ دسمبر منتشر شده است این شمار افراد از ۱۴ تا ۲۰ دسمبر سال جاری، در این کشور بازداشت شدهاند که این رقم نسبت به هفته پیش از آن ۱۴ درصد افزایش را نشان میدهد.
بر اساس این گزارش، بازداشتشدگان شامل دارندگان کارتهای POR و ACC و همچنین افراد فاقد مدرک میشوند و بیشترین بازداشتها در ایالت بلوچستان و پس از آن خیبرپختونخوا، اسلامآباد و پنجاب صورت گرفته است.
در گزارش آمده است که از جنوری ۲۰۲۳ تا ۲۰ دسمبر ۲۰۲۵، بیش از ۱۲۸ هزار افغان در پاکستان بازداشت شدهاند که از این میان، بیش ۹۰ هزار مورد بازداشت تنها در سال جاری به ثبت رسیده است.
با این حال، در این گزارش تأکید شده که این آمار، بهویژه در مورد افغانهای بیاسناد، کمتر از رقم واقعی ثبت شده است.
این در حالی است که هماکنون در ایالتهای مختلف پاکستان و همچنان در پایتخت این کشور، اسلامآباد، روند بازداشت و اخراج افغانها با شدت ادامه دارد.
زنان، کودکان و سالمندان را نیز آوردهاند.
یک شهروند افغان که در یکی از مراکز اخراج موسوم به «حاجی کمپ» در اسلام آباد در توقیف بسر می برد، به شرط نگرفتن نامش به رادیو آزادی گفت که یک شب قبل به این مرکز منتقل شده و احتمال دارد پس از انجام بایومتریک، به افغانستان اخراج شود.
او در مورد وضعیت این کمپ گفت: «ما با مشکلات بسیار روبهرو هستیم. زنان، کودکان و سالمندان را نیز آوردهاند. اینجا بسیار جای تنگ است، هوا سرد است و هیچگونه امکاناتی وجود ندارد. تعداد زیادی افغان را آوردهاند. ممکن است تا دو ساعت دیگر بایومتریک ما انجام شود و از اینجا به تورخم انتقال داده شویم. ما دو و نیم سال را برای پروسس کیس خود سپری کردیم، اما در نهایت نتیجه هم این شد.»
در این سرمای شدید زمستان آنان را از خانههایشان بیرون کردند و به مکان نامعلوم انتقال دادند.
از سوی دیگر، یک افغان مقیم شهر کویته ایالت بلوچستان میگوید پولیس پیهم به مناطق سکونت آنان وارد شده و افغان های دارای کارت های POR و ACC و همچنان بیاسناد را بازداشت کرده و به کمپ های اخراج منتقل میکند.
او نیز به شرط فاش نشدن نامش به رادیو آزادی گفت: «همین دیشب پولیس عملیات انجام داد، همه افغانها را بازداشت کردند وبه موترها سوار کردند . در میان آنان کودکان، زنان و سالمندان بودند. در این سرمای شدید زمستان آنان را از خانههایشان بیرون کردند و به مکان نامعلوم انتقال دادند. واقعاً وضعیت بسیار خراب است و ما نمیدانیم که آخر سرنوشت ما چه خواهد شد»
این افغانها از سازمان ملل متحد و نهادهای مدافع حقوق پناهندگان میخواهند که بر پاکستان فشار وارد کنند تا روند بازداشت و اخراج آنان متوقف شود.
این در حالی است که پیش از این نیز نهاد های مختلف حقوق بشری بارها از پاکستان خواستهاند که روند اخراج اجباری پناهندگان افغان را متوقف کند، اما پاکستان نهتنها این روند را متوقف نکرده، بلکه آن را شدت بخشیده است.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در گزارشی که ۲۴ دسمبر منتشر شد، اعلام کرده که در جریان سال جاری میلادی، رقم افغان های اخراج شده از پاکستان به افغانستان بیش از یک میلیون بوده است.
در این گزارش آمده است که در حال حاضر حدود دو میلیون افغان در پاکستان بسر می برند.
این نهاد افزوده است که تنها در ماه نوامبر، بیش از ۱۷۱ هزار افغان به افغانستان بازگشتهاند که نزدیک به ۳۸ هزار نفر آنان از مسیرهای چمن، تورخم و بهرامچه اخراج شدهاند.
(UNHCR) در این گزارش گفته است که افغانها در پاکستان با محیط ناامن و نامناسب روبهرو هستند که شامل بازداشت، اخراج اجباری، ضبط اسناد و اخاذی میشود
همچنان به گفته این اداره ، نداشتن اسناد ، باعث شده که افغان ها با تخلیه اجباری خانهها روبرو شوند که سبب گسترش بیخانمانی شده و حتی برخی خانوادهها در پارک ها و مساجد پناه گرفتهاند.
در ادامه گزارش آمده است که دسترسی پناهجویان به آموزش و خدمات صحی محدود است و آنان با مشکلات شدید معیشتی روبهرو هستند؛ مسائلی که به گفته (UNHCR) نگرانی ها را افزایش داده و نیاز به حمایت های اجتماعی و رسیدگی به سلامت روان آنان را بیشتر کرده است.