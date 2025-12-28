قرار است که زلنسکی و ترمپ امروز در فلوریدا دیدار کنند

قصر سفید در مورد مذاکرات امروز اظهار نظری نکرده است، اما در برنامۀ روزانۀ خود ذکر کرده که نشست صلح اوکراین در پالم بیچ، فلوریدا ساعت ۱ پس از ظهر به وقت محلی برگزار می‌شود.

پیش از این قرار بود این نشست ساعت ۳ پس از ظهر برگزار شود، اما هیچ جزئیاتی در مورد این تغییر ارائه نشده بود.

در همین حال، روسیه به حملات هوایی مرگبار خود به کی‌یف و دیگر شهرهای اوکراین ادامه داده است.

زلنسکی در مسیر سفرش به ایالات متحده با مارک کارنی، صدر اعظم کانادا دیدار کرد و با اشاره به حملات اخیر روسیه تأکید کرد که مسکو قصد ندارد به تهاجمی که در فبروری ۲۰۲۲ آغاز کرده و ده‌ها هزار نفر را کشته است، پایان دهد.

صدر اعظم کانادا پیش از دیدار مهم زلنسکی و ترمپ، بر حمایت کشورش از اوکراین تأکید کرد و گفت: "خشونت روسیه نشان می‌دهد که ایستادن در کنار اوکراین چقدر مهم است."

رئیس جمهور اوکراین همچنین در یک نشست آنلاین با رهبران اروپایی صحبت کرد.

پس از این دیدار، اورسولا فون دِر لا‌ین، رئیس کمیسیون اتحادیۀ اروپا، خواستار یک صلح عادلانه و پایدار در اوکراین شد که به گفتۀ او، حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور را حفظ کند.

پیش از این زلنسکی گفته است طرح پیشنهادی صلح که شامل ۲۰ بند است، "۹۰ درصد آماده" شده و هدف دیدار با ترمپ، رساندن آن به مرحله نهایی است.

تضمین‌های امنیتی برای اوکراین، بازسازی کشور پس از جنگ و مسائل سرزمینی از جمله آینده منطقه دونباس و نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا از مهم‌ترین محورهای اختلافی در این گفت‌وگوها عنوان شده‌اند.