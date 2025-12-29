سراج‌الدین حقانی، در اظهاراتش در یک گردهمایی در کابل که ویدیوی آن روز یکشنبه ۲۸ دسمبر از سوی وزارت داخله طالبان منتشر شده گفته که «جهت‌ها» به‌ جای «ویران‌سازی و ایجاد بی‌نظمی» در افغانستان، در آبادی این کشور سهم بگیرند.

او با اشاره به اظهارات در شورای علمای پاکستان در مورد افغانستان و همچنین سخنان وزیر امور خارجهٔ پاکستان، افزوده که چنین اقدامات و سخنان خیرخواهانه موجب نزدیکی ملت‌ها و تعامل مثبت میان کشورها می‌شود.

اگر میان کشورها اظهارات خیرخواهانه و تعامل نیک وجود داشته باشد، ملت‌ها به هم نزدیک می‌شوند

«ما از همهٔ طرف‌ها و جهت‌هایی که در باره افغانستان نیت و اراده نیک دارند، سپاسگزاریم و آنان را می‌ستاییم؛ طوری که چند روز پیش در پاکستان نشست علمای دینی برگزار شد و در آن اظهاراتی بر اساس خیر و مصلحت افغانستان بیان شد، ما از آن سپاسگزاریم، همانطور دیروز اسحق‌دار وزیر امور خارجهٔ پاکستان، در مورد افغانستان سخنان نیک بیان کرد، ما می‌گوییم اگر میان کشورها اظهارات خیرخواهانه و تعامل نیک وجود داشته باشد، ملت‌ها به هم نزدیک می‌شوند.»

او اما تأکید کرد که در صورت بروز مشکل، « افغان‌ها» حق مشروع دفاع از خود را دارند.

یکروز پیش از این شنبه ۲۷ دسمبر، اسحق‌دار، معاون صدراعظم و وزیر امور خارجهٔ پاکستان، در نشست خبری سالانه اش در اسلام آباد گفت که اگر برخی خواسته‌ های پاکستان، از جمله کنترل تروریزم برآورده شود و این مسئله به گفته او طبق «فتوای علمای افغانستان» و «اظهارات سراج‌الدین حقانی»، به طور جدی عملی شود، نشانهٔ «نیت نیک» طالبان است.

اسحاق‌دار ابراز امیدواری کرده که در صورت اجرای این موارد، دو یا چهار هفته دیگر مشکلات حل شود و مذاکرات مجدد میان رهبران دو حکومت ادامه یابد.

او افزود که در هفته‌ها و ماه گذشته، چندین جلسه برای حل مسائل مرتبط با تروریزم و خواسته ‌های پاکستان برگزار شد که مذاکره در عربستان، قطر و ترکیه به نتیجه منطقی نرسیده است.

صدها تن از علمای دینی طالبان از ولایت‌ های مختلف افغانستان «در دهم دسمبر» در کابل گردهم آمدند و با صدور یک قطعنامه، بدون نام‌بردن از پاکستان، اعلام کردند که «هیچ افغان اجازه ندارد بدون دستور ملا هبت‌الله رهبر طالبان، در فعالیت‌ های نظامی بیرون از افغانستان اشتراک کند.»

این قطعنامه پس از آن صادر شد که پیش‌تر رحمت‌الله نجیب، معاون وزارت امور داخلهٔ حکومت طالبان، گفته بود که طرف‌های سوم در مذاکرات میان طالبان و پاکستان از آنان خواسته بودند تا «فتوای مخالفت با جنگ علیه پاکستان» صادر شود.

شماری از دیپلومات‌های پیشین افغان این اظهارات دو جانبه را ورود به مرحلهٔ تازه‌ای از گفت‌وگوها میان های حکومت های طالبان و پاکستان می‌دانند.

تنش، منازعه و تقابل میان کابل و پاکستان پایان نه یافته، بلکه شکل تازه‌ای به خود گرفته است

غوث جانباز، کارشناس مسائل سیاسی و دیپلومات پیشین افغان، به رادیو آزادی گفت که به میانجیگری کشور های سومی هنوز نیاز محسوس است.

«تنش، منازعه و تقابل میان کابل و پاکستان پایان نه یافته، بلکه شکل تازه‌ای به خود گرفته است و راه‌حل این منازعه در شرایط کنونی روشن به نظر نمی‌رسد. این بحران باید یک راه‌حل منطقی داشته باشد، اگر فشار از سوی پاکستان افزایش یابد، وضعیت پیچیده‌تر خواهد شد. بهتر است کشورهای دیگر در این زمینه میانجیگری کنند، اما مشکل این است که پاکستان کدام اجندا را پیش می برد این تا کنون واضح نیست.»

روابط میان حکومت طالبان و پاکستان پس از آن به‌گونهٔ بی‌سابقه‌ای تیره شد که وزارت دفاع طالبان در ۱۱ اکتوبر با نشر اعلامیه‌ای گفت که پاکستان حریم هوایی افغانستان را نقض کرده و در کابل و پکتیکا برغیرنظامیان حملات هوایی انجام داده است.

پس از آن، در امتداد خط دیورند درگیری ‌های شدید میان دو طرف رخ داد که حکومت طالبان آن را «حملات انتقام‌جویانه» خواند.

در این درگیری‌ها، دو طرف از تلفات سنگین یکدیگر خبر دادند و گزارش ‌های نیز از کشته و زخمی شدن ده‌ها غیرنظامی منتشر شد.

هم‌زمان، تمام مسیرهای تجارتی میان افغانستان و پاکستان پس از تشدید تنش‌ها از سوی پاکستان بسته شد.

پس از آن حکومت طالبان چندین حمله هوایی در ولایت های مختلف را که مدعی شد باعث تلفات غیر نظامیان شده به پاکستان نسبت داد؛ اما حکومت پاکستان آن را رد کرد.

اسلام‌آباد مدعی است که ریشهٔ بی‌ثباتی پاکستان در افغانستان است، اما حکومت طالبان بارها این ادعا را رد کرده و ناامنی ‌های پاکستان را «مسئلهٔ داخلی آن کشور» خوانده‌است.

برای حل این اختلافات، چندین دور گفت‌وگو میان هیئت ‌های طالبان و پاکستان در ریاض،استانبول و دوحه برگزار شد، اما به نتیجهٔ مشخصی نرسید.