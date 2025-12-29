او پس از دیدار روز یکشنبه با ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، گفت که دو طرف به یک توافق برای پایان دادن به جنگ «بسیار نزدیک» شدهاند.
این دو رهبر پس از گفتوگوهایشان، در یک کنفرانس خبری مشترک در ایالت فلوریدا اعلام کردند که با وجود پیشرفتها، هنوز برخی موضوعات مهم حلنشده باقی مانده است.
یکی از این موضوعات، منطقه دونباس در شرق اوکراین است؛ منطقهای که براساس یک طرح پیشنهادی ایالات متحده، ممکن است به روسیه واگذار شود.
ترامپ و زلنسکی هر دو تأکید کردند که موضوع دونباس پیچیده و دشوار است، اما رئیسجمهور امریکا افزود که آنان به یک راهحل نزدیک میشوند.
اوکراین همواره بر حفظ خطوط مرزی فعلی خود تأکید کرده است، اما خبرگزاری رویترز گزارش داده که ایالات متحده، در چارچوب تلاشهای میانجیگرانه برای صلح، در نظر دارد دونباس را بهعنوان یک منطقه آزاد اقتصادی اعلام کند و نیروهای اوکراینی را از آن خارج سازد.
دونالد ترمپ گفت که در چند هفته آینده روشن خواهد شد که آیا این مذاکرات به پایان جنگ در اوکراین منجر خواهد شد یا خیر.
به گفته ولودیمیر زلنسکی، موضوع تضمینهای امنیتی برای اوکراین پس از پایان جنگ تا حدی حل شده است. ترمپ نیز گفت که این موضوع «۹۵ درصد» پیشرفت کرده و انتظار دارد کشورهای اروپایی با حمایت ایالات متحده، نقش مهمی در این روند ایفا کنند.
همچنان، یک روز پیش از ورود زلنسکی و هیئت همراهش به محل اقامت ترمپ در فلوریدا، رئیسجمهور امریکا از طریق تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، گفتوگو کرده بود.
ترمپ این گفتوگو را «سازنده» توصیف کرد و گفت که طرف روسی برخورد «دوستانه» داشته است.
یوری اوشاکوف، مشاور سیاست خارجی ولادیمیر پوتین، گفته است که اوکراین باید «بدون تأخیر بیشتر» در مورد آینده دونباس تصمیم بگیرد.
به گفته او، پوتین در این تماس به ترمپ گفته است که پیشنهاد آتشبس ۶۰ روزه از سوی اتحادیه اروپا و اوکراین میتواند باعث طولانی شدن جنگ شود.