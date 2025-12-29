این سازمان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که بسم‌الله تاجیک، شهروند افغان، روز یک‌شنبه (۲۸ دسمبر) در زندان مرکزی بندرعباس اعدام شده است.

هرچند در اعلامیه این سازمان آمده است که بسم‌الله تاجیک به اتهام قتل عمد بازداشت و سپس از سوی دستگاه قضایی ایران به مجازات اعدام محکوم شده بود، پیش از این بسیاری از نهادهای حقوق بشری، دستگاه قضایی ایران را به عدم اجرای عدالت متهم کرده‌اند.

تا کنون حکومت ایران به‌طور رسمی در مورد اجرای حکم این شهروند افغان اظهارنظر نکرده است.

سازمان هه‌نگاو افزوده است که در سال ۲۰۲۴ میلادی، شمار شهروندان افغان اعدام ‌شده در ایران به ۸۰ نفر رسیده بود که این رقم نسبت به سال ۲۰۲۳ دو برابر افزایش را نشان می‌دهد.

بر اساس معلومات اعلامیه، بیشتر این اعدام‌ها به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر، تجاوز جنسی و قتل عمد صورت گرفته است.

شماری از خانواده‌های افغان ‌های اعدام‌شده در افغانستان می‌گویند با وجود تلاش‌های فراوان برای انتقال زندانیان‌شان به افغانستان، این تلاش‌ها بی‌نتیجه مانده است.

دو ماه پیش او را اعدام کردند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداده است.

اما یکی از باشندگان ولایت نیمروز که نخواست نامش درگزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که پسرکاکایش سال گذشته به اتهام انتقال مواد مخدر در ایران بازداشت و دو ماه پیش اعدام شد:

«پسرکاکایم ۳۲ ساله بود، دونیم سال در ایران زندانی بود. به جرم انتقال مواد مخدر بازداشت شده بود. تقریباً دو ماه پیش او را اعدام کردند. سپس جسدش را به افغانستان منتقل کردند. اکنون همسر و دو فرزندش بی‌سرپرست مانده‌اند و با مشکلات بسیار جدی روبه‌رو هستند. او بسیار فقیر بود و برای پیدا کردن کار به ایران رفته بود، اما ما نمی‌دانیم مواد مخدر را از کجا گرفته بود و به کجا انتقال می‌داد.»

برادرم حدود یک سال در ایران زندانی بود. برای کارگری به آنجا رفته بود.

یکی از باشندگان ولایت کندز در شمال افغانستان نیز به شرط نگرفتن نامش به رادیو آزادی گفت که برادرش به اتهام قتل در تهران بازداشت شده و چند ماه پیش از سوی حکومت ایران اعدام شده است.

او ادعا می‌کند که برادرش یک دزد ایرانی را کشته بود: «برادرم حدود یک سال در ایران زندانی بود. برای کارگری به آنجا رفته بود. جرمش این بود که یک دزد را کشته بود. چون آن دزد ایرانی بود، برادرم زندانی شد و بعد رژیم آخوندی ایران با بی‌رحمی کامل او را اعدام کرد. دوستان برادرم به ما گفتند که شب هنگام، زمانی که به اتاقش می‌رفت، یک دزد سر راهش قرار گرفت و می‌خواست پول و تیلفون اش را بگیرد. برادرم مقاومت کرد و در جریان درگیری، چاقوی دزد را گرفت و به خودش ضربه زد. بعداً پولیس او را بازداشت و به قتل عمد متهم اش کرد.»

این در حالی است که پس از بازگشت حکومت طالبان به قدرت در افغانستان که خود در این کشور دست به اجرای چندین مورد اعدام زده است به اساس گزارش‌ها روند اعدام شهروندان افغان در ایران به اتهام‌های مختلف شدت یافته است.

سازمان‌های حقوق بشری همواره از ایران خواسته‌اند که دستگاه قضایی خود را اصلاح کرده و به مجازات اعدام پایان دهد.

دفتر کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد پیش‌تر اعلام کرده بود که ایران درخواست‌های مکرر جامعه جهانی برای لغو مجازات اعدام را نادیده گرفته است.

این دفتر از ایران خواسته است که برای پایان دادن به مجازات اعدام، گام‌های عملی بردارد؛ زیرا به گفته این نهاد، مجازات اعدام با معیارهای بین‌المللی حقوق بشر در تضاد است.

با این حال، ایران نه تنها این درخواست‌ها را نپذیرفته، بل‌که به اجرای اعدام‌ها ادامه داده است.