این سازمان در گزارشی که روز دوشنبه، ۲۹ دسمبر منتشر شده، گفته است که در حال حاضر تنها آب آشامیدنی و خدمات محدود ابتدایی حفظ‌الصحه و صحی برای بازگشت‌کنندگان در اسلام قلعه مرز بین افغانستان و ایران فراهم می‌شود.

سازمان بین‌المللی مهاجرت افزوده است که با وجود ادامه گفت‌وگوها با مقام‌های محلی هرات، طالبان همچنان اجازه نمی‌دهند که کارمندان زن بخش غیرصحی در مرکز پذیرش IOM در بندر اسلام‌قلعه فعالیت کنند.

در این گزارش آمده است که در حال حاضر به طور متوسط روزانه ۱۲۲۴ نفر از ایران از طریق اسلام‌قلعه وارد افغانستان می‌شوند.

در این حال شماری از مهاجران بازگشت‌کننده از ایران می‌گویند که در کمپ موقت مهاجران در این محل امکانات لازم و مناسب برای آنان وجود ندارد.

یکی از مهاجران افغان که به‌تازگی از ایران بازگشته و اکنون در بندر اسلام‌قلعه به‌سر می‌برد، می‌گوید چند روز می‌شود که وارد افغانستان شده، اما هنوز به محل اصلی زندگی‌اش منتقل نشده است.

در کمپ اسلام‌قلعه هستم، این‌جا هیچ چیزی وجود ندارد؛ کلینیک نیست، کودکانم بیمار هستند

او به شرط نگرفتن نام و تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت: «من در کمپ اسلام‌قلعه هستم، این‌جا هیچ چیزی وجود ندارد؛ کلینیک نیست، کودکانم بیمار هستند، محل بودوباش مناسب نیست، مواد غذایی توزیع نمی‌شود، وضعیت بسیار خراب است. کرایه نداریم که به محل خود برویم، هیچ‌کس کمک نمی‌کند و نمی‌دانیم به چه کسی مراجعه کنیم و از چه کسی کمک بخواهیم.»

علیرضا یک مهاجر بازگشته دیگر از ایران که اکنون در اسلام‌قلعه بسر می برد، می‌گوید به‌تازگی همراه با خانواده پنج‌نفره‌اش بازگشته و در کشور خود چیزی ندارد: «خودم بیمار هستم، چهار کودک دارم و یک همسر. از آن‌جا آمدیم، اما این‌جا هیچ چیزی وجود ندارد. در مشکلات جدی قرار داریم؛ نه در وطن خانه داریم و نه زمین. من به بیماری سینه مبتلا هستم و بسیار به تکلیف هستم»

در مشکلات جدی قرار داریم؛ نه در وطن خانه داریم و نه زمین. من به بیماری سینه مبتلا هستم

این در حالی است که در ماه سپتمبر سال جاری،حکومت طالبان از رفت‌وآمد کارمندان زن افغان به دفاتر سازمان ملل متحد جلوگیری کرد.؛ اقدامی که باعث توقف کار تقریباً تمامی کارمندان زن در مرکز پذیرش بازگشت‌کنندگان در بندر اسلام‌قلعه شد.

هرچند سازمان بین‌المللی مهاجرت گفته است که وضعیت مرز را از نزدیک زیر نظر دارد و تلاش می‌کند کمک‌های بشردوستانه را به بازگشت‌کنندگان فراهم کند، اما پیش از این، بخش زنان سازمان ملل متحد اعلام کرده بود که به‌دلیل محدودیت‌های طالبان بر کار کارمندان زن، ارائه خدمات نجات‌بخش در افغانستان مختل شده و هر روز بیش از پیش در معرض خطر قرار می‌گیرد.

اسلام‌قلعه یکی از مسیرهای اصلی ورود مهاجران اخراج‌شده از ایران به افغانستان خوانده می شود.

بر اساس گزارش‌ها، از آغاز سال جاری میلادی تاکنون بیش از دو میلیون مهاجر افغان از این مسیر وارد افغانستان شده‌اند که دست‌کم ۶۰ درصد آنان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.