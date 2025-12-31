ترکیب تیم ملی کرکت افغانستان به رهبری راشد خان برای جام جهانی اعلام شد

در این تیم، عبدالله احمدزی و اسحق رحیمی چهرههایی هستند که تاکنون کمتر در تیم ملی کرکت افغانستان بازی کردهاند.
قرار است جام جهانی کرکت بیست آوره از تاریخ هفتم فبروری به میزبانی هند و سریلانکا آغاز شود و به مدت یک ماه ادامه یابد.
در این جام، بیست تیم از سراسر جهان در چهار گروه رقابت میکنند و افغانستان با تیم های نیوزیلند، افریقای جنوبی، امارات متحده عربی و کانادا، همگروه است.
در راستای آمادگی برای جام جهانی، تیم کرکت افغانستان پس از تاریخ بیستم جنوری با تیم ویست اندیز سه بازی بیست اووره، برگزار خواهد کرد.