چهارشنبه ۱۰ جدی ۱۴۰۴ کابل ۰۴:۵۶
اخبار ورزشی

ترکیب تیم ملی کرکت افغانستان به رهبری راشد خان برای جام جهانی اعلام شد

راشد خان (آرشیف)
کرکت بورد افغانستان، روز چهارشنبه(۳۱ دسمبر) ترکیب تیم ملی کرکت این کشور را به رهبری راشد خان برای جام جهانی اعلام کرد.

در این تیم، عبدالله احمدزی و اسحق رحیمی چهره‌هایی هستند که تاکنون کمتر در تیم ملی کرکت افغانستان بازی کرده‌اند.

قرار است جام جهانی کرکت بیست آوره از تاریخ هفتم فبروری به میزبانی هند و سریلانکا آغاز شود و به مدت یک ماه ادامه یابد.
در این جام، بیست تیم از سراسر جهان در چهار گروه رقابت می‌کنند و افغانستان با تیم های نیوزیلند، افریقای جنوبی، امارات متحده عربی و کانادا، همگروه است.

در راستای آمادگی برای جام جهانی، تیم کرکت افغانستان پس از تاریخ بیستم جنوری با تیم ویست اندیز سه بازی بیست اووره، برگزار خواهد کرد.

