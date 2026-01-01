قربانیان سیلاب در فراه به کمکهای فوری نیاز دارند.

شماری از خانواده‌ها در ولایت فراه که اعضای‌ شان در جریان سیلاب‌ های اخیر زخمی شده‌اند، می‌گویند به کمک‌ های فوری و بیشتری نیاز دارند.

آنان به رادیو آزادی گفتند که به دلیل تخریب خانه‌ ها و کمبود امکانات اولیه با مشکلات جدی روبه‌رو هستند.

یکی از باشندگان ولسوالی خاک‌سفید ولایت فراه که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که در این رویداد، یک مرد ۳۵ ساله و یک دختر ۱۶ ساله از خانواده‌اش شدیدا زخمی شده‌اند که توسط نیروهای طالبان به شفاخانه در هرات انتقال یافته اند.

«سقف خانه روی این دو نفر افتیده بوده متاسفانه کمرشان،پاهای شان،دست های شان،به جز گردن و سرشان ،استخوان های صورت شان هم شکسته است،نیروهای طالبان به آنان رسیده بودند و آنان را از آنجا بیرون کشیده بودند و اطفال را هم که سطحی زخمی بودند کشیده و به جای بلندتر به خانه های که امن تر بودند انتقال داده بودند،(طالبان) رسیدگی کرده بودند باز هم نیاز به کمک های بیشتر است انشاالله که کمک های بیشتری صورت بگیرد.»

شماری از باشنده های فراه همچنان می گویند که سرازیر شدن سیلاب سبب مسدود شدن برخی مسیر ها در این ولایت نیز شده است.

یکی از آنان که خواست نامش در گزارش گرفته نشود به رادیو آزادی گفت:

«سیلاب ها در جاهای مختلف آمده در چندین محل آب سرازیر شده و از کوه سیلاب پایین شده است،موتر ها ایستاد بود، راه بند بود طرف ولسوالی گلستان و پرچمن،آب زیاد آمده بود و راه بند بود.»

مقام ‌های محلی طالبان در فراه گفته اند که شب سه‌شنبه بر اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها در این ولایت یک تن جان باخته، چهار تن دیگر زخمی شده و خسارات مالی به مردم وارد شده است.

به گفته آنان در ساحات قرغ‌زرد و دزدک مرکز این ولایت، حدود ۲۰۰ تن را نجات داده و به مکان‌های امن انتقال داده‌اند.

وزارت دفاع حکومت طالبان نیز گفته که «صد ها» تن را که در سیلاب ها در مرکز ولایت فراه گیر مانده بودند ،با استفاده از هلیکوپتر نجات داده است.

در اعلامیه که این وزارت روز چهارشنبه ۳۱ دسمبر در شبکه ایکس منتشر کرده گفته شده که این شمار افراد از ولسوالی‌های پشت‌رود، خاک‌سفید و قلعه‌کاه به مناطق امن انتقال داده شده اند.

در ادامه آمده که در این رویداد یک تن در ولسوالی قلعه کاه کشته شده و در مجموع خسارات مالی قابل توجه به مردم وارد شده است.

سمیع الله توکلی مدیر عمومی مبارزه با حوادث حکومت طالبان در ولایت فراه به رادیو آزادی گفت که تیم‌ های کمک‌ های اضطراری به ساحات اعزام شده و روند سروی و توزیع کمک‌ها با همکاری مؤسسات داخلی و سازمان ملل متحد جریان دارد.

«تیم های کمکی اضطرار ولایتی هم به ساحه اعزام شده،البته درعین جریان سروی و بازدید مساعدت هم صورت گرفته،موسسات همکار داخلی و سازمان ملل متحد وارد عمل شدند،به ساحات رفته اند فعلا اوضاع نورمال شده مشکلی وجود ندارد فعلا سروی جریان دارد و عملا توزیع مواد غذایی،غیرغذایی و سرپناه موقت جریان دارد،چند زخمی داشتیم که به مراکز صحی انتقال داده شده اند.»

این در حالی است که سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) می‌گوید افغانستان همه‌ساله با حوادث طبیعی مانند سیلاب و زلزله روبه‌رو است و تغییرات اقلیمی شدت و پیامدهای این رویدادها را افزایش داده است.

این سازمان روز سه‌شنبه، ۳۰ دسمبر، در پیامی در شبکه ایکس هشدار داد که با افزایش حوادث طبیعی و تأثیر تغییرات اقلیمی، نیاز به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان همچنان بالا باقی مانده است.

بر بنیاد آمارهای پیشین، در یک زلزله مرگبار در ۳ نوامبر در شمال افغانستان، ۲۶ تن جان باختند، ۱۱۷۲ تن زخمی شدند و ۳۰۲۷ خانواده آسیب دیدند.

همچنان پیش از آن، زلزله ای به تاریخ ۳۱ اگست ۲۰۲۵ ولایت‌های کنر، ننگرهار و لغمان را لرزاند که در نتیجه آن نزدیک به دو هزار نفر کشته، حدود چهار هزار تن زخمی و بیش از هشت هزار خانه تخریب شد و هزاران خانواده بی‌سرپناه شدند.