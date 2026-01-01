آنان روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفتند، سردی شدید هوا، انتظار طولانی و نبود امکانات لازم از چالش‌های بود که هنگام گیر ماندن در راه‌های مواصلاتی با آن مواجه شدند.

مرتضی که چندین ساعت از اثر بسته بودن شاهراه کابل-بامیان به دلیل برف‌باری شدید گیر مانده بود، می‌گوید هوا به شدت سرد بوده و به شمول خودش همه مسافرین وضعیت بدی را سپری کردند.

او روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که پس از ساعت‌ها گیر ماندن در این مسیر، ناوقت شب گذشته به خانه رسیده و از این‌که هوا سرد بود، دچار سرما خوردگی شده‌است: «راه بسیار برف‌باری بود، هوا به شدت سرد بود و موتری که ما بودیم امکانات درست نداشت، تنها در یک نقطه راه که نام‌اش را درست نمی‌دانم تقریباً چهار ساعت گیر مانده بودیم، از خنک لرزه داشتم و موترها بسیار انتظار بود، من ناوقت شب خانه رسیدم، حالا ریزش و زکام شدیم.»

غلام سخی یکی از باشنده‌های ولایت غور نیز به رادیو آزادی گفت که شماری زیادی از مسافرین ساعت‌ها در منطقه کوتل بکک در مسیر غور-بامیان گیر مانده بودند: «در اثر بارش برف شدید در بند بکک طی بیست و چهار ساعت گذشته چندین واسطه فلانکوچ در مسیر راه متوقف شده بودند که در بین این مسافرین زنان و کودکان هم بودند که مریض بودند و بعداً راه باز شده و مردم در مشکل بزرگ قرار گرفته بودند.»

آنان از حکومت طالبان می‌خواهند که در چنین حالات باید آماده‌گی کامل برای پاک‌کاری شاهراه‌ها و راه‌های مواصلاتی داشته باشند تا مردم دچار مشکل نشوند.

این درحالی‌ست که محمد اشرف حق‌شناس سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان روز پنجشنبه اول جنوری با نشر پیامی تصویری در صفحه اکس (تویتر سابق) خود از باز شدن بیشتر مسیرهای مواصلاتی ولایات به شمول سالنگ‌ها خبر داده‌است.

او در مورد گفت: «شاهراه سالنگ که از شب دوشنبه به این طرف به دلیل ریزش برف شدید بروی ترافیک مسدود شده بود، دوباره بروی تمام وسایط مسافربری باز شده و کار بخاطر مساعد شدن زمینه رفت و آمد موترهای باربری جریان دارد، همچنان تمام راه‌های مواصلاتی در ولایات بامیان، غور، غزنی، فاریاب، بلخ، لوگر، نورستان و بدخشان که به دلیل ریزش برف سنگین مسدود شده بودند، از سوی ادارات ولایاتی و شرکت‌های قراردادی دوباره بازگشایی شده‌اند.»

اما وی گفت که کار روی پاک‌کاری یک تعداد جاده‌های فرعی که به اثر ریزش برف مسدود شده بودند از سوی ریاست‌های ولایتی جریان دارد که تا پایان امروز باز خواهند شد.

وزارت فواید عامهٔ حکومت طالبان روز چهارشنبه دهم جدی در صفحه اکس (تویتر سابق) خود اعلام کرده بود که شماری از مسیرها در ولایت‌های بامیان، دایکندی، غور و غزنی به علت برف‌باری و طوفان بسته شده‌اند و رفت‌وآمد در این شاهراه‌ها به‌طور مؤقت متوقف شده‌است.

بر اساس اعلام این وزارت، در ولایت بامیان مسیرهای پنجاب–آبقول کرمان، سیاه‌درهٔ پنجاب، پل‌بند شوی، بامیان–غور در مربوطات کوتل بکک و بامیان–درهٔ صوف به دلیل بارش برف و شرایط نامساعد جوی مسدود شده‌اند.

به گفته این وزارت، همچنان شاهراه کابل–دایکندی در منطقهٔ کوتل قوناق، شماری از راه‌های ارتباطی در ولایت غور و مسیر ناور در ولایت غزنی نیز به دلیل برف‌باری سنگین بسته شده‌اند.

از سوی هم دفتر والی طالبان در هرات نیز روز چهارشنبه خبر داده که شاهراه هرات–تورغوندی به دلیل برفباری و لغزش جاده به روی موترهای باربری و وسایط سنگین بسته شده‌است و تنها موترهای مسافربری تیزرفتار می‌توانند با استفاده از زنجیر از این مسیر رفت‌وآمد کنند.

برخی از کارشناسان امور حوادث و محیط زیست تأکید میکنند که در چنین حالات که راه‌ها مسدود می‌شوند، حکومت و راننده‌ها باید برای نجات جان مسافرین و کمک آن‌ها تدابیر را روی دست داشته باشند.

عبدالعظیم صدیقی یکی از این کارشناسان در مورد به رادیو آزادی گفت: «در نخست راننده مسئولیت دارد که قبلاً خود را از وضعیت آب وهوا با خبر سازد، دوم این‌که با خود چین، بیل و دیگر وسایل ضروری را داشته باشد، در قدم سوم باید حداقل یک مقدار مواد خوراکه داشته باشد که هنگام ضرورت به مریضان و کودکان کمک کند و حکومت نیز باید هرچه زودتر در قسمت پاک‌کاری مسیرها تلاش کند، مواد غذایی و لوازم گرم آماده داشته باشد تا به مسافرین توزیع کند و این مسئولیت حکومت است.»

مسدود شدن شاهراه‌ها و مسیرهای ارتباطی بین ولایت در زمان‌های مختلف، نه تنها مشکلات را به مسافرین و راننده‌ها ایجاد کرده، بلکه در برخی ولایات حتی سبب تأخیر رسیدن مواد خوراکی شده و بالای قیمت‌ها تأثیر منفی نیز گذاشته است.