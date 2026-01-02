خانه‌ها کاملاً زیر آب رفته.

برخی از آنان در صحبت با رادیو آزادی می‌گویند که در نتیجهٔ این بارندگی‌ها و سیلاب‌ها، خانه‌های‌شان به‌گونهٔ کامل تخریب شده و بی‌سرپناه گردیده‌اند.

یونس، باشندهٔ ولسوالی شیندند ولایت هرات، در صحبت با رادیو آزادی گفت: «خانه‌ها کاملاً زیر آب رفته، شکر که تلفات انسانی نداشتیم، اما تلفات مالی بسیار زیاد است. خانه‌ها آب گرفته و تمام مردم متضرر شده‌اند و همه مجبور شده‌اند خانه‌های‌شان را ترک کنند.»

از دولت می‌خواهیم که خانه‌های ما را دوباره بسازد.

شیر احمد، باشندهٔ ولسوالی خاک‌سفید ولایت فراه، می‌گوید که در منطقهٔ آنان تمام خانه‌ها را آب فرا گرفته است: «سیلاب داخل خانه‌ها شده، حویلی‌ها را تخریب کرده و ویرانی‌های زیادی به‌جا گذاشته است. از دولت می‌خواهیم که خانه‌های ما را دوباره بسازد و جلو سرازیرشدن سیلاب‌ها را بگیرد.»

این متضررین از حکومت طالبان و نهادهای امدادرسان می‌خواهند که هرچه زودتر با آنان کمک کنند، در غیر آن، به گفتهٔ آنان، با توجه به سردی شدید هوا، خطر یک فاجعهٔ انسانی وجود دارد.

این در حالی‌ است که ادارهٔ ملی مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان به‌تازگی اعلام کرده است که در پی بارندگی‌های شدید و سرازیرشدن سیلاب‌ها در ۱۱ ولایت کشور طی سه روز گذشته، دست‌کم ۱۲ تن جان باخته و ۱۱ تن دیگر زخمی شده‌اند.

این اداره روز پنج‌شنبه، اول جنوری، در اعلامیه‌ای گفته است که در نتیجهٔ سیلاب‌ها و بارندگی‌ها، ۲۷۴ خانه به‌گونهٔ کامل و یک‌هزار و ۵۶۰ خانه به‌گونهٔ جزئی تخریب شده است.

این ولایت‌ها شامل کاپیسا، پروان، دایکندی، ارزگان، کندهار، هلمند، بادغیس، فاریاب، بدخشان، هرات و فراه می‌شوند.

ادارهٔ ملی مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان همچنان از تلف‌شدن یک‌هزار و ۲۰۰ رأس مواشی و تخریب نزدیک به ۱۴ هزار جریب زمین زراعتی نیز خبر داده است.

بر بنیاد معلومات این اداره، در سه روز گذشته یک‌هزار و ۸۵۰ خانواده متضرر و ۲۱۹ خانواده بی‌جا شده‌اند.

افغانستان از جمله کشورهایی‌ است که به‌شدت در برابر تغییرات اقلیمی آسیب‌پذیر است و باشندگان آن هر از گاهی در نتیجهٔ حوادث طبیعی، به‌ویژه بارندگی‌های شدید و سیلاب‌ها، متحمل تلفات جانی و خسارات سنگین مالی می‌شوند.

در همین حال، سازمان بین‌المللی مهاجرت، آی‌او‌ام نیز می‌گوید که افغانستان همه‌ساله با حوادث طبیعی مانند سیلاب و زلزله روبه‌رو است و تغییرات اقلیمی، شدت و پیامدهای این رویدادها را افزایش داده است.